Triathlon is back in GRAZ − From Athletes for Athletes!

OMNi-BiOTiC® Graz Triathlon findet am 25. August 2024 statt.

Graz (OTS) - Nach zweijähriger Pause steht die Stadt Graz endlich wieder im Mittelpunkt des sportlichen Geschehens, denn der Triathlonsport kehrt mit einem Paukenschlag in die steirische Landeshauptstadt zurück!

Die Veranstalter des OMNi-BiOTiC® Graz Triathlon rund um Mag. Anita Frauwallner (CEO und Gründerin des Institut AllergoSan) sind stolz, das legendäre Ausdauersport-Event am 25. August 2024 mit einem Rennen über die klassische Mitteldistanz, 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren sowie einem anschließenden Halbmarathon im Herzen der Grazer Innenstadt ankündigen zu dürfen.

Nach der heutigen Pressekonferenz freut sich das Organisationsteam, vertreten durch Renndirektor Christian Nindl, die Details dieses spektakulären Events bekannt zu geben.

„Das Highlight des Rennens ist zweifellos das PTO-Silber-Rennen, bei dem ein beeindruckendes Preisgeld von 25.000 Dollar auf die Sieger wartet. Spitzenathleten aus aller Welt werden um die begehrte Trophäe kämpfen und ihr Können auf höchstem Niveau demonstrieren“, so Nindl.

Die Veranstaltung wird live übertragen, damit Fans und Angehörige die Action hautnah miterleben können, selbst wenn sie nicht vor Ort sind. Erleben Sie die Spannung und den Nervenkitzel des Triathlons von überall aus!

Auch im Sinne der Nachwuchsförderung erachtet der Präsident des steirischen Triathlonverbandes Dr. Werner Leitner den OMNi-BiOTiC® Graz Triathlon als enorm wichtig. „Gerade für die Jugendarbeit sind wir auf Abgaben und Förderungen aus solchen Großveranstaltungen angewiesen und auch als Motivation für unseren Nachwuchs ist dieses Rennen nicht zu unterschätzen“, freut sich Leitner.

Das Schwimmen findet im malerischen Stadtzentrum von Graz in der Mur statt, und die erwartete Wassertemperatur beträgt angenehme 20 Grad Celsius − eine perfekte Kulisse für einen anspruchsvollen Wettkampf! Die Radstrecke führt die Athleten rund um die Landeshauptstadt und der Halbmarathon wird die Innenstadt zum Brodeln bringen. So erleben die Zuschauer hautnah spektakulären Sport auf höchstem Niveau.

Neben den Profisportlern haben vor allem zahlreiche Altersklassenathleten die Möglichkeit, sich in der Gesamtwertung zu messen. Dieser Wettbewerb wird sicherlich Spannung und Begeisterung für Athleten jeden Alters bringen.

Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner, MBA zeigt sich begeistert, da Graz den optimalen Austragungsort für solch ein sportliches Großevent darstellt. Gerade auch die Möglichkeit einem breiten Publikum und den zahlreichen Athleten aus dem In- und Ausland unsere herrliche Stadt präsentieren zu können, erachtet Hohensinner als einmalige Chance.

Der OMNi-BiOTiC® Graz Triathlon verspricht ein unvergessliches Event zu werden, das die Herzen von Triathlon-Fans höherschlagen lässt.

Warum ausgerechnet Österreichs Probiotika-Marke Nr. 1 – OMNi-BiOTiC® – sich so für Sportarten wie Triathlon engagiert, erklärt Darmexpertin und CEO Anita Frauwallner: „Gerade im Ausdauersport und für Athleten, die regelmäßig an ihre körperlichen Grenzen gehen, ist ein gesunder Darm entscheidend. Denn nur mit einer starken Mitte kann man auch über Stunden und Tage mit gutem Bauchgefühl Höchstleistungen erbringen. Dass wir nun neben dem OMNi-BiOTiC® Apfelland-Triathlon am Stubenbergsee ein zweites Top-Event − mitten in unserer wunderschönen Landeshauptstadt Graz − ausrichten werden, erfüllt mich mit Stolz und ich kann es kaum erwarten, die zahlreichen Athleten begrüßen zu dürfen.“

Für weitere Informationen und die Anmeldung besuchen Sie bitte unsere offizielle Website unter http://graz-tri.com/

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit der heute geschäftsführenden Mag. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Biochemie gelang es, ein anerkanntes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC®, OMNi-LOGiC®, META-CARE® und OMNi-POWER® entstanden.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Nindl

Projektbetreuer Institut AllergoSan

OMNi-BiOTiC® POWER-Team

E-Mail: nindl @ allergosan.at