Runter mit dem Fleischkonsum! VIER PFOTEN schließt sich Klimastreik an

Drastische Reduktion von Fleisch und Milch notwendig, um die Emissionen zu senken

Gemeinsam mit Abertausenden von Menschen weltweit demonstrieren wir heute für das Leben von 80 Milliarden sogenannten Nutztieren, die jedes Jahr weltweit gezüchtet, gemästet und geschlachtet werden. Wir marschieren, weil das Leben dieser Tiere von der Politik und der Industrie gnadenlos ignoriert wird. Wir müssen global zu einer nachhaltigeren Ernährung übergehen, die Massentierhaltung beenden und die Produktion und den Konsum von Fleisch und Milchprodukten drastisch reduzieren. Nur so können wir diese Tiere aus ihrem täglichen Elend befreien und den Planeten als einen gesunden und lebenswerten Ort erhalten. Josef Pfabigan, Vorstandsvorsitzender von VIER PFOTEN

Wien (OTS) - VIER PFOTEN schließt sich in Wien dem von Fridays for Future organisierten Klimastreik an, um ein Ende der Massentierhaltung und eine Reduktion der globalen Fleisch- und Milchproduktion zu fordern.

Die Nutztierhaltung ist weltweit für rund 16,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Außerdem ist sie mit einem Anteil von 32 Prozent die größte Quelle für vom Menschen verursachte Methanemissionen, die auf die Güllewirtschaft und die Verdauungsprozesse von Wiederkäuern zur Fleisch- und Milchproduktion zurückzuführen sind. Die Methanemissionen aus der Tierhaltung heizen den Planeten nicht nur rapide auf, die Abholzung von Wäldern für Futtermittel und Weiderinder ist auch die Hauptursache für den Verlust der biologischen Vielfalt und von Lebensräumen sowie der Übernutzung von Land und Ressourcen.

In Österreich ist der Fleischkonsum nach wie vor viel zu hoch. Die Bevölkerung hat laut VIER PFOTEN die empfohlene Jahresration an Fleisch bereits am 25. Mai verputzt. Die Tierschutzorganisation hat diesen Tag daher zum „Meat Exhaustion Day“ ausgerufen. Der Hintergrund: Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen Konsum von maximal 23,4 kg Fleisch pro Jahr. Die österreichische Bevölkerung hat im Jahr 2021 allerdings pro Kopf 58,9 kg Fleisch, also fast drei Mal so viel, gegessen.

In diesem Zusammenhang hat vergangenes Jahr eine Studie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL Österreich) in Kooperation mit dem Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der BOKU im Auftrag von VIER PFOTEN die konkreten Auswirkungen eines deutlich reduzierten Fleischkonsums auf die Tierhaltung, das Tierwohl und das Klima in Österreich dargestellt. Das faszinierende Fazit: Im Falle einer Ernährung mit um zwei Drittel weniger Fleisch könnten wir in Österreich im Ernährungsbereich 28 % der Treibhausgase einsparen. Außerdem zeigte die Studie, dass bei einem geringeren Fleischkonsum nicht nur entsprechend mehr Platz und damit mehr Lebensqualität für die verbleibenden Tiere vorhanden wäre, sie könnten auch alle auf der Weide leben. Würde sich der Fleischkonsum um zwei Drittel reduzieren, ergäbe sich eine zusätzliche Restfläche von rund 140.000 Hektar. Diese freiwerdende Nutzfläche könnte zum Beispiel für eine Umstellung auf Biolandwirtschaft oder auch für Renaturierung bzw. für das Anlegen von Mooren zur CO2-Speicherung nutzbar gemacht werden.

