Die „Jeanne d’Arc aus dem Konferenzzimmer“ wird für die AHS kämpfen

Eva Teimel ist neue Vorsitzende der ÖPU.

Wien (OTS) - Die ÖPU, die größte Lehrer:innenorganisation im AHS-Bereich, hat im Juni einstimmig die 50-jährige niederösterreichische Latein- und Geografie-Lehrerin Eva Teimel zu ihrer Vorsitzenden gewählt. Teimel ist in der Personalvertretung und Gewerkschaft kein unbeschriebenes Blatt: Seit Jahren ist sie als Vorsitzende der Landes-Personalvertretung AHS und als Gewerkschafterin erfolgreich in Niederösterreich tätig und setzt sich mit großem Engagement für die Belange „ihrer“ Lehrerinnen und Lehrer ein. „Da ich seit 27 Jahren in der Klasse stehe, weiß ich ganz genau, was mich selbst und meine Kolleginnen und Kollegen nervt und belastet“, betont Teimel. „Das wird mir als Verhandlungspartnerin gegenüber dem Ministerium helfen, dass ich direkt aus dem Konferenzzimmer komme“, ist sich die quirlige und sympathische Lehrerin sicher. „Für viele meiner Kolleginnen und Kollegen bin die Jeanne d’Arc aus dem Konferenzzimmer, ich werde kämpfen!“

Utl.: Sie weiß, wovon sich spricht, und tut, was sie sagt.

Eines ihrer wichtigsten Anliegen an den Minister ist ein mehr an Wertschätzung gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern. In ihren Augen ist der Lehrermangel hausgemacht, da man sukzessive den Lehrberuf unattraktiv gemacht hat. Eva Teimel dazu: „Die Herausforderungen wurden mehr, Entlastungen hat es jedoch keine gegeben.“ Und ohne Attraktivierung der Rahmenbedingungen – angemessene Bezahlung, bessere zeitliche und räumliche Arbeitsbedingungen, mehr Unterstützungspersonal – wird es nicht gehen. „Dem Staat muss die Bildung der Kinder etwas wert sein, dafür zu sorgen ist Aufgabe des Ministers.“ Davon ist Teimel überzeugt: „Wertschätzung muss sich auch finanziell abbilden, doch das war mit der Einführung des neuen Lehrerdienstrechts genau das Gegenteil. Dieses hat massive Verschlechterungen gebracht: mehr Arbeit und weniger Gehalt.“ Darauf fußt die Hauptforderung der neuen ÖPU-Vorsitzenden. „Die Optionsmöglichkeit zurück ins alte Lehrerdienstrecht muss raschest möglich geschaffen werden!“, so Teimel abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Teimel, Vorsitzende der ÖPU Österreich

0676/3301660

eva.teimel @ oepu.at