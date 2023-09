PSP Investments' 2023 Sustainable Investment Bericht zeigt die Fortschritte bei den wichtigsten Nachhaltigkeitsprioritäten auf

Erreichen des Ziels, die Investitionen in Übergangsvermögen auf 7,5 Mrd. USD zu erhöhen, vor dem Zeitplan für 2026.

Die gemeldeten Scope-1- und Scope-2-THG-Daten für die in den Geltungsbereich fallenden Vermögenswerte stiegen von 47 % im Geschäftsjahr 2022 auf etwa 54 % im Geschäftsjahr 2023.

Wir haben unser Verständnis für nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen weiter in unserer Kultur, unseren Geschäftsabläufen und unseren Anlagepraktiken verankert, um unseren langfristigen nachhaltigen Anlageansatz zu verbessern.

Stärkung unseres Ansatzes in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klima durch die Aktualisierung unserer Politik für nachhaltige Investitionen sowie unserer Corporate Governance- und Stimmrechtsvertretung.

Verstärkte Partnerschaften mit institutionellen Anlegern, Branchenverbänden und NGOs unterstreichen unseren Fokus auf Engagement und Zusammenarbeit.

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) hat heute seinen jährlichen nachhaltigen Investmentbericht veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie die Organisation bestrebt ist, nachhaltige Investitionen in ihre Kultur, ihren Betrieb und ihre Investitionsaktivitäten einzubinden, um ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern und neue Risiken und Chancen zu nutzen. Die begleitende Berichterstattung umfasst die klimabezogenen Finanzinformationen von PSP Investments, die auf den Empfehlungen der Task Force zu klimabezogenen finanziellen Offenlegungen (TCFD) basieren.

„In einem Jahr, das von Herausforderungen und Unsicherheiten für Investoren geprägt war, hat PSP Investments weiterhin stabile langfristige Finanzergebnisse geliefert und seine Fähigkeiten zur Bewältigung aufkommender Risiken und Chancen verbessert", sagte Deborah K. Orida, Präsidentin und Chief Executive Officer von PSP Investments. "Wir sind bestrebt, die strukturellen Veränderungen, die sich langfristig auf die Investitionen auswirken werden, weiter vorausschauend zu planen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Erkenntnisse über das Klima, die biologische Vielfalt und die Auswirkungen sozialer Belange auf unsere Betriebsgenehmigung weiterentwickeln."

Der Bericht beschreibt die Fortschritte von PSP Investments bei den wichtigsten Nachhaltigkeitsprioritäten des Unternehmens, einschließlich der Leistung im Hinblick auf die Klimaziele für das Geschäftsjahr 2026, die Integration wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren in die Entscheidungsfindung und die Weiterentwicklung des Ansatzes. Die klimabezogenen Finanzinformationen zeigen die Fortschritte bei den Kennzahlen und Zielen, stellen unsere allererste Bewertung der Datenqualität anhand der PCAF-Methode (Partnership for Carbon Accounting Financials) vor und präsentieren die Fortschritte beim Ansatz und der Umsetzung unserer Taxonomie grüner Vermögenswerte.

"Als Pensionsinvestor ist es eine unserer zentralen Anlageüberzeugungen, dass das Erkennen, Überwachen, Integrieren und Ausnutzen wesentlicher neuer Faktoren zur langfristigen Anlageperformance und zu unserer Fähigkeit, unseren Auftrag zu erfüllen, beiträgt", sagte Eduard van Gelderen, Senior Vizepräsident und Chief Investment Officer bei PSP Investments. "Unser Sustainability Investment Bericht 2023 zeigt die Fortschritte auf, die wir bei der Umsetzung dieser Überzeugung in konkrete Maßnahmen und messbare Ergebnisse machen."

Zu den Highlights des Geschäftsjahres 2023 gehören:

Maßnahmen gegen den Klimawandel

Identifizierung von mehr in Frage kommenden Transition Assets in unserem Portfolio, als bei der Einführung unserer Taxonomie grüner Vermögenswerte erwartet wurde. Dadurch konnten wir unser Ziel, die Investitionen in Transition Assets auf 7,5 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, früher als erwartet erreichen.

Ausweitung des Anwendungsbereichs unserer Taxonomie grüner Vermögenswerte auf börsennotierte Unternehmensanleihen und Anwendung strengerer Kriterien für grüne Anlagen auf öffentlichen und privaten Märkten.

Veröffentlichung eines Whitepapers zur Taxonomie grüner Vermögenswerte, um die Transparenz zu erhöhen und die Marktkonvergenz zu fördern.

Veröffentlichung unseres ersten Green Bond Impact Bericht, der mit der Emission unserer ersten grünen Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2022 verbunden ist.

Kontinuierliche Erweiterung unserer Datenkapazitäten

Einführung eines Erhebungsprozesses für nachhaltigkeitsbezogene Daten für den gesamten Fonds, der die wichtigsten Leistungsindikatoren in den Bereichen Klimawandel, Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DE&I), Geschäftsethik, Cybersicherheit und Datenschutz sowie Humankapitalmanagement umfasst.

Durchführung einer Initiative zur Erfassung von Treibhausgasdaten auf Anlagenebene mit lokalen Partnern von Portfoliounternehmen in sechs Ländern, die mehr als drei Millionen Hektar Acker- und Waldland in über 400 einzelnen Liegenschaften abdeckt.

Entwicklung von Instrumenten für die Due-Diligence-Prüfung im Bereich der Nachhaltigkeit, um unsere Anlageexperten dabei zu unterstützen, wesentliche Nachhaltigkeitserwägungen in ihre Anlageprozesse zu integrieren.

Förderung unseres Ansatzes für nachhaltige Investitionen

Aktualisierung unserer Grundsätze für nachhaltige Investitionen und Corporat e Governance sowie der Stimmrechtsvertretung, um unseren Ansatz für Nachhaltigkeit und Klima in unsere Investitionen und aktiven Eigentumsaktivitäten einzubetten und unsere Erwartungen an die Unternehmensführung und die Offenlegung von Risiken und Chancen des Klimawandels zu erhöhen.

Einführung eines "Hub-and-Spoke"-Modells zur Integration wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Anlageprozess, das unsere Anlageteams mit Instrumenten, Ressourcen und Schulungen ausstattet, die sie letztlich in die Lage versetzen werden, mehr Verantwortung für diese Aktivitäten zu übernehmen.

Nutzung unserer vermögensklassenübergreifenden Klimainvestitionen Arbeitsgruppe, um die Zusammenarbeit bei Klima-Investitionsmöglichkeiten innerhalb von PSP Investments voranzutreiben und Wissen zu wichtigen Klimainvestitions-Themen aufzubauen.

Durch aktive Beteiligung weiterhin Werte schaffen

Im vergangenen Geschäftsjahr hat PSP Investments gegebenenfalls mit 860 börsennotierten Unternehmen, deren Wertpapiere es hält, Kontakt aufgenommen. Dies geschah entweder direkt mit dem Unternehmen, mit Hilfe eines globalen Stewardship-Dienstleisters oder gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Investoren oder Organisationen wie der Kanadischen Koalition für gute Regierungsführung.

Im Geschäftsjahr 2023 stimmte PSP Investments auf 5.760 Versammlungen über insgesamt 58.872 Beschlüsse der Geschäftsführung und der Aktionäre ab.

„PSP Investments hat einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltiges Investieren entwickelt, bei dem wir unser Kapital, unseren Einfluss und unsere Fähigkeiten einsetzen, um den langfristigen Wert zu erhalten und zu steigern", sagte Herman Bril, Managing Director und Head of Sustainability und Klimainnovation bei PSP Investments. "Ein starker Fokus auf Wesentlichkeit ermöglicht es uns als Investoren, die potenziellen Auswirkungen nachhaltigkeitsbezogener Faktoren auf die finanzielle Leistung besser zu verstehen und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, die die langfristige Wertschöpfung unterstützen.

Informationen zu PSP Investments

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist einer der größten kanadischen Pensionsinvestoren mit einem verwalteten Nettovermögen von 243,7 Mrd. USD (Stand: 31. März 2023). Sie verwalten ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. Das 1999 gegründete Unternehmen PSP Investments verwaltet und investiert die ihm von der kanadischen Regierung übertragenen Beträge für die Pensionspläne des föderalen öffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservetruppe. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Büros in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen erhalten Sie auf investpsp.com oder folgen Sie uns unter LinkedIn.

