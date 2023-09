Für das Kinderrecht auf Freizeit, Spielen und aktive Erholung! Solidarität mit dem Protest der Freizeitpädagog:innen!

Unabhängige Gewerkschafter:innen in der GÖD und Österreichische Lehrer:innen Initiative/ÖLI-UG erklären Solidarität mit den Freizeitpädagog:innen und Protest gegen Regierungspläne

Wien (OTS) - „So nicht! Freizeitpädagogik bleibt!“ – öffentliche Betriebsversammlung der Wiener Freizeitpädagog:innen



Termin: 20. September 2023, Welttag des Kindes

Zeit: 09:00 bis 11:00 Uhr

Ort: Sigmund-Freud-Park, 1090 Wien, Universitätsstraße 6, vor der Votivkirche.

UGÖD und ÖLI/UG unterstützen die Forderungen der Freizeitpädagog:innen:

Erhalt und Weiterentwicklung des eigenständigen Berufsbildes der Freizeitpädagog:innen

Integration der Freizeitpädagog:innen in das Pädagog:innenteam der Schule

Ausreichende Budgets zum Ausbau der Ganztagsschulen und damit auch für Arbeitsplätze von Freizeitpädagog:innen für eine Berufsausbildung der Freizeitpädagog:innen, die Menschen aller Bevölkerungsschichten zur Verfügung stehen , unabhängig von Herkunft oder Muttersprache, mit und ohne Matura

und damit auch für Arbeitsplätze von Freizeitpädagog:innen für eine , unabhängig von Herkunft oder Muttersprache, mit und ohne Matura Gute Arbeitsbedingungen und Einkommen der Freizeitpädagog:innen

Bei den laufenden Finanzausgleichsverhandungen gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund, Ländern und Gemeinden wird auch über Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der Freizeitpädagog:innen entschieden. Gleichzeitig gibt es Verhandlungen über den Entwurf einer Schulrechtsnovelle, der Freizeitpädagog:innen zu Assistenzpädagog:innen machen will. Der Entwurf des Ministeriums ignoriert die pädagogische und soziale Bedeutung der Freizeitpädagogik und behindert den dringend notwendigen Ausbau von Ganztagsschulen, die den Kindern und ihren Eltern mehr bieten als Beaufsichtigung am Nachmittag.

Wir Unabhängigen Gewerkschafter:innen und die ÖLI-UG wenden uns mit dieser Information an Medien, an die Kolleg:innen der GÖD, Personalvertreter:innen, Betriebsrät:innen, Lehrer:innen, an betroffene Eltern und an alle Bildungsbewegten:

Kommt am kommenden Mittwoch zwischen 09:00 und 11:00 Uhr zum Sigmund-Freud-Park, soweit und so lange, wie das eure Arbeitszeiteinteilung zulässt. Zeigen wir unsere Solidarität, unterstützen wir den Protest und die Forderungen!

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Schön

Pressesprecher der UGÖD

069911240984