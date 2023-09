KORREKTUR zu OTS0116 vom 04.09.2023: Roundtable „Reformbedarf im Wirtschaftsstrafrecht“

Prominente Juristen diskutieren die Zukunft des Wirtschaftsstrafrechts

Korrekturhinweis: Im zweiten Absatz muss es wie folgt richtig lauten:

Nationalratsabgeordnete Mag. Selma Yildirim, Justizsprecherin der SPÖ

Statt:

Oberstaatsanwalt MMag. Dr. Schmitt, LL.M., MBL, Oberstaatsanwalt der WKStA



Am 25.09.2023 lädt der Juristenverband zu einem Roundtable zum Thema „Reformbedarf im Wirtschaftsstrafrecht“. Kaum ein anderes Thema ist so sensibel und gleichzeitig mit so vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert wie die Großverfahren der Strafjustiz. Die aktuellen Diskussionen betreffen unter Anderem die Dauer, den Aktenumfang, die Probleme bei Handysicherstellungen und das Fehlen eines Kostenersatzes bei Freisprüchen oder Einstellungen. Auch die Rolle der Laiengerichtsbarkeit bei hochkomplexen Sachverhalten ist ein sehr brisantes Thema. Hinzu kommt noch jener Reformbedarf, der viele andere Bereiche auch betrifft – insbesondere durch KI.



Der Einladung des Juristenverbandes sind hochkarätige Vertreter aus allen betroffenen Bereichen gefolgt:

BM Mag. Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung

MMMMag. Tolstiuk, LL.M., MBA, LL.M., Richter am Landesgericht für Strafsachen Wien, Abteilung Wirtschaftsstrafrecht und Finanzstrafrecht

Nationalratsabgeordnete Mag. Selma Yildirim, Justizsprecherin der SPÖ



Rechtsanwalt Mag. Johann Pauer, Verteidiger in Wirtschaftsstrafsachen

Der Präsident des Juristenverbandes, RA Dr. Alexander T. Scheuwimmer, erwartet im Festsaal der Sigmund Freud Universität zahlreiche interessierte Gäste, die mit Spannung die Weichenstellungen für die Zukunft mitbeobachten werden.

Rückfragen & Kontakt:

TAIYO Legal – Dr. Alexander T. Scheuwimmer Rechtsanwalts GmbH

z.Hd. RA Dr. Alexander T. Scheuwimmer

1010 Wien, Dominikanerbastei 21 / 22



office @ taiyolegal.at

www.taiyolegal.at

+43(0)1 30 50 574