UniCredit und der America's Cup setzen Segel mit UniCredit als Global Partner und Global Banking Partner des 37. America's Cup

Der weltberühmte America's Cup und UniCredit geben brandneue Zusammenarbeit bekannt: UniCredit ist Global Partner und exklusiver Global Banking Partner des 37. America's Cup 2024.

Wien (OTS) - Der 37. America's Cup wird vom 12. Oktober bis 20. Oktober 2024 in Barcelona ausgetragen. Eine Vorregatta findet vom 14. bis 17. September 2023 in Vilanova i La Geltrú in Katalonien, Spanien, statt. Die UniCredit als paneuropäische Geschäftsbank ist mit dem traditionsreichen internationalen Segelwettbewerb eine Partnerschaft eingegangen, um die Spannung, die Dramatik und die Triumphe des Rennens um die Trophäe einem weltweiten Publikum näher zu bringen.

Der America's Cup ist sowohl eine der ältesten internationalen Sporttrophys der Welt – der erste Wettbewerb fand 1851 statt – als auch ein unglaublicher Test für die körperliche Ausdauer der Teilnehmer:innen. Der letzte America's Cup wurde von 931 Millionen Zuschauern verfolgt, wobei Europa die höchsten Einschaltquoten verzeichnete.

Der Wettbewerb wird 2024 voraussichtlich ein noch größeres Publikum vom Kontinent anziehen, da das Hauptereignis in Barcelona stattfinden wird und vier von sechs Teams den alten Kontinent vertreten (Schweiz, Italien, Großbritannien und Frankreich). Außerdem wird der America's Cup in diesem Jahr zum ersten Mal sowohl einen Youth als auch einen Puig America's Cup ausrichten, wobei acht der zwölf Teams aus Europa kommen.

Angesichts des zu erwartenden großen Interesses hätte der America's Cup keinen besseren Global Partner und Global Banking Partner wählen können als UniCredit, ein Finanzinstitut mit einer langen Tradition in Europa, einer Präsenz in dreizehn Ländern des Kontinents und 15 Millionen Kunden weltweit. Die Bank hat vor kurzem rekordverdächtige Ergebnisse für das 2. und das 1. Quartal vorgelegt, wobei sie in beiden Zeiträumen das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielte und zehn Quartale in Folge ein Wachstum verzeichnen konnte.

Diese Partnerschaft ist ein starker Zusammenschluss auf der Grundlage gemeinsamer Werte sowie eines gemeinsamen Schwerpunkts auf Vielfalt, Innovation und einem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeitsvereinbarung zwischen AC37 Event Ltd und World Sailing stellt sicher, dass Investitionen in Gemeinschaftsprojekte im Rahmen der innovativen „Blue Economy“ Barcelonas getätigt werden, die die Meeresumwelt der Region unterstützt, und dass die Nachhaltigkeitsstrategie von World Sailing, die „Agenda 2030“, unterstützt wird. Bei dieser Ausgabe des America's Cup wird auch erstmals das wasserstoffbetriebene Foiling Chase Boat an den Start gehen, ein revolutionäres neues, emissionsfreies Foiling Chase Boat, das vom Emirates Team New Zealand entwickelt und gebaut wurde und eine Geschwindigkeit von über 50 Knoten erreicht.

Dieses Engagement für ökologische und soziale Nachhaltigkeit spiegelt sich in den strategischen Zielen von UniCredit wider. Die Bank konzentriert sich seit langem auf die Finanzierung von nachhaltigem Wachstum in Partnerschaft mit ihren Kunden. Allein in diesem Jahr hat sie in Italien das Programm „Finanziamento Futuro Sostenibile“ (Finanzierung der nachhaltigen Zukunft) ins Leben gerufen und über die UniCredit Foundation mehrere jugendorientierte Bildungsinitiativen gestartet . Mit dem im Juni veröffentlichten „Call for Education" sollten Bildungsprojekte auf dem gesamten Kontinent finanziert werden, während die Stiftung im Juli gemeinsam mit Junior Achievement Europe 6,5 Mio Euro in Bildungsprogramme in zehn Gebieten der Bank investierte.

Andrea Orcel, CEO der UniCredit Group und Head of Italy: „UniCredit ist stolz darauf, Global Partner eines Wettbewerbs mit einer so reichen Tradition wie dem America's Cup zu sein. Die Trophäe ist ein Symbol für die unglaublichen Leistungen, die durch Teamarbeit und das entschlossene Verfolgen eines gemeinsamen Ziels erreicht werden können. Dies sind auch die treibenden Kräfte hinter allem, was wir bei UniCredit tun – unsere jüngsten Erfolge trotz ‚unruhiger Gewässer‘ im makroökonomischen Umfeld sind der Beweis dafür – und so ist dies eine naheliegende Partnerschaft.

Dies gilt auch für den Bereich der Nachhaltigkeit. Wir bewundern die Arbeit von Grant und dem AC-Team, die sich als World Sailing Special Event an der Nachhaltigkeitsagenda 2030 von World Sailing orientieren. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit sind hohe Prioritäten für UniCredit, und diese Partnerschaft wird uns helfen, einen bedeutenden Beitrag in diesen beiden Bereichen für alle unsere Stakeholder zu leisten.“

Grant Dalton, CEO von America's Cup Events: „Der America's Cup freut sich, die UniCredit Group als Global Banking Partner des 37. America's Cup in Barcelona begrüßen zu dürfen. Die Werte der UniCredit Group – ‚Integrity, Ownership und Caring‘ – spiegeln sich in allem wider, was wir mit diesem Wettbewerb erreichen wollen. So sind wir beispielsweise entschlossen, uns für die Vielfalt einzusetzen, wie es die Bank durch die America's-Cup-Veranstaltungen von Youth & Puig Women getan hat. Wir sind auch Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit eingegangen, um die lokalen Communities in Barcelona zu stärken, was sich mit den Maßnahmen der UniCredit im Bereich der Nachhaltigkeit und dem erklärten Ziel der Bank deckt: ‚Empower Communities to progress.‘

Fortschritt ist ein wesentliches Kriterium, das es braucht, um den America's Cup zu bestreiten und zu gewinnen. Wir sind begeistert, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der so viele Werte mit uns teilt, und wir freuen uns darauf, mit Andrea und seinem globalen Team zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern 2024 eine bemerkenswerte Reise zu bieten.“

