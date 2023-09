„Research Talent Award“ für Diplomarbeit zur Digitalisierung des Silberzehners Schwaz

Zwei junge Tiroler von WU Wien und Öst. Nationalbank ausgezeichnet

Innsbruck (OTS) - Der Trend zum digitalen Bezahlen ist in Tirol spürbar. Alexej Markolin, 19, und Maximilian Kometer, 20, beide aus Buch in Tirol, haben sich daher in ihrer Diplomarbeit der BHAK Schwaz mit einer Digitalisierungsstrategie bei Gutscheinmünzen auseinandergesetzt: Die mit „Sehr gut“ beurteilte Abschlussarbeit zur digitalen Erweiterung des renommierten Silberzehners wurde unter über 40 Einreichungen mit dem „Research Talent Award“ prämiert. Vergeben hat den Preis die Wirtschaftsuniversität Wien gemeinsam mit der Österreichischen Nationalbank.

Am 8. September 2023 war es soweit: Im feierlichen Ambiente des Festsaals der Österreichischen Nationalbank in Wien nahmen die beiden erfolgreichen BHAK-Schwaz-Absolventen Alexej Markolin und Maximilian Kometer den begehrten „Research Talent Award“ entgegen. Mit diesem Preis zeichnen die WU Wien und die Österreichische Nationalbank die besten vorwissenschaftlichen Arbeiten und Diplomarbeiten in Österreich aus. Die Expert:innen-Jury zeigte sich vom Konzept der digitalen Erweiterung der Schwazer Silberzehner-Münzen begeistert.

Der 19-jährige Alexej beschäftigt sich seit Jahren aktiv mit Finanzen

Die Idee zur „Research Talent Award“-Einreichung kam von Alexej Markolin. Er absolviert derzeit ein Praktikum bei duftner.digital in Innsbruck und startet im Oktober mit seinem „Business und Management“-Studium am MCI®. Der 19-Jährige beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Finanzdienstleistungen und digitalen Payment-Strategien – was in Zeiten der oft mangelhaften Finanzbildung bei Teenagern mehr als ungewöhnlich ist. Auf die Idee zur digitalen Erweiterung des Silberzehners ist er in Zeiten des Hypes um Kryptowährungen gestoßen. „Inspiriert hat mich auch mein Großvater, der im Bankensektor aktiv ist und die Silberzehner-Münzen als schwer und manchmal unpraktisch bezeichnet hat“, erklärt Alexej. Bei der Diplomarbeit kam er gemeinsam mit Maximilian Kometer zum Ergebnis, dass die physische Münze weiter ihre Berechtigung hat, viele Argumente aber für eine zusätzliche Erweiterung auf eine digitale Variante spricht. Alexej betont: „Entscheidend für eine gelingende Umsetzung des digitalen Silberzehners ist eine gute Einbindung der Geschäfte und Gastro-Betriebe in Schwaz, die den Silberzehner als Währung akzeptieren.“

duftner.digital und TVB Silberregion Karwendel

Angetan von den Ergebnissen der Diplomarbeit zeigten sich auch die externen Partner: der Tourismusverband Silberregion Karwendel, der als Projektaufgraggeber fungiert hat, sowie das Innsbrucker Digitalisierungsunternehmen duftner.digital, das technisch-fachliche Expertise eingebracht hat. duftner.digital und den TVB Silberregion verbinden erfolgreich umgesetzte Digitalisierungsprodukte wie die „Digitale Gästekarte“ und die heuer neu eingeführte „SilberCard Team“ für Mitarbeiter:innen von touristischen Betrieben.

