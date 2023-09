“Reframe your cage“: Wir machen deinen Fußballkäfig zur Grätzl-Bühne!

Wien (OTS) - Wiens Fußball- und Basketballkäfige sind aus dem sozialen Zusammenleben der Stadt nicht wegzudenken. Sie sind ein gesellschaftlicher Hotspot – für alle Menschen zugänglich und dennoch nur von wenigen tatsächlich genutzt. Hier setzt der Kulturverein ARGE Henriette unter dem Motto „reframe your cage“ an: Mit den Käfigkonzerten verwandelt er die ikonischen, öffentlichen Sportstätten Wiens seit dem Jahr 2019 zu kreativen Spielstätten der Grätzl-Community und der Wiener Kunst- und Kulturszene. Dabei wird der Käfig nicht nur eine Bühne für Live-Konzerte und Performances – er wird selbst zu einer überdimensionalen, bespielbaren Klanginstallation. Das außergewöhnliche Community-Music-Projekt findet das nächste Mal am 28.9.23 am Wieningerplatz im 15. Bezirk statt.

Community Music

Die Käfigkonzerte stehen im Zeichen von tatsächlicher Partizipation und kultureller Vielfalt. In Workshops vor Ort erlernen Interessierte, wie sich nahezu jeder Gegenstand mit Hilfe technischer Tools und Tricks als Musikinstrument nutzen lässt. Auf Basis dieser kreativen Prozesse wird gemeinsam mit Künstler*innen und Performer*innen ein Musikstück erarbeitet, das während des Käfigkonzerts vor Publikum aufgeführt wird. Die Workshopteilnehmenden kommen diesmal in Kontakt mit Musikerinnen und Musikern der Wiener Symphoniker, des zeitgenössischen Musikensembles „Studio Dan“ und mit dem Rapper BenJo.

Konzerte

Neben dem in Workshops erarbeiteten Musikprogramm gibt es ein Konzert der Gruppe „Symphonic Brass Hip-Hop Project“, die einen Crossover zwischen Klassik und Hip-Hop in den Käfig bringt. Den Abschluss des Abends macht die Künstlerin, Musikerin und Aktivistin CHRISTL. Ihre Musik bewegt sich stilistisch zwischen Soul und moderner Popkultur Sie thematisiert gesellschaftliche und persönliche Grenzüberschreitungen und bezeichnet sich selbst als „eine Künstler:in, die sich nicht einrahmen lässt“.

Virtueller Fußballkäfig

Für alle, die bei den letzten Käfigkonzerten nicht dabei sein konnten, gibt es ab sofort einen eigens geschaffenen, virtuellen Fußballkäfig, in dem vergangene Live-Performances abgerufen werden können. Der Filmemacher Manuel Molzer hat dafür die Konzerte von Dorian Concept & Lukas König, Elis Noa, KeKe oder EsRap filmisch begleitet. Zusätzlich sind im virtuellen Fußballkäfig alle dokumentarischen Arbeiten und die Hintergründe der Veranstaltung digital erfahrbar. Der virtuelle Fußballkäfig kann über www.kaefigkonzerte.at besucht werden.

Führung und Ausstellung

Wie immer bei den Käfigkonzerten wird auch das räumliche Umfeld des Veranstaltungsortes miteinbezogen. So gibt es eine Führung durch das nahe gelegene Westbahnpark-Areal und die Ausstellung „Käfigstories“ im neu eröffneten „Stadtraum Mitte 15“. Dort werden fotografische Arbeiten, Podcasts und filmische Beiträge über die vielen gesellschaftlichen Aspekte der Fußballkäfige Wiens gezeigt.

ARGE Henriette

Der Verein ARGE Henriette bespielt urbane Plätze, um alle Menschen an diesem Ort - in einem Grätzl - einzubinden, ganz gleich, welcher Herkunft sie sind, welcher Nationalität sie angehören oder welchen Bildungshintergrund sie haben. Die ARGE Henriette ist im 15. Bezirk beheimatet und hat sich in den letzten Jahren als Entwicklerin und Umsetzerin für erfolgreiche Community Music – Projekte in Wien etabliert.

Alle infos: www.kaefigkonzerte.at

Das Käfigkonzert wird gefördert und unterstützt von: Stadt Wien Kultur (MA7) - Musik und Kulturinitiativen, Bezirksvorstehung Rudolfsheim Fünfhaus, Wiener Symphoniker & JUVIVO.15

Führung durch den Westbahnpark und Ausstellungsbesichtigung „Käfigstories“

Datum: 28.09.2023, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Treffpunkt: Glasfabrik

Felberstraße 3, 1150 Wien, Österreich

Käfigkonzert

Datum: 28.09.2023, 19:30 - 21:00 Uhr

Ort: Wieningerplatz, 1150 Schlechtwetter: Westbahnstudios / Preysingergasse 5, 1150, Österreich

Url: http://www.kaefigkonzerte.at

Rückfragen & Kontakt:

ARGE Henriette

Martin Schlögl

0650 3575357

kontakt @ martinschloegl.com