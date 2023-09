Crowdfunding-Initiative der UniCredit Bank Austria: Über 320.000 Euro für innovative Kunstprojekte

Mit einer Gesamtsumme von 324.262 Euro konnten 27 österreichische Kunst- und Kulturprojekte finanziert werden. Gesamtfördersumme seit 2015 über 3 Millionen Euro.

Wien (OTS) - 292 Projekte, weit über 20.000 Unterstützer:innen sowie 3 Millionen Euro förderte, sammelte und lukrierte die UniCredit Bank Austria seit dem Start ihrer „Reward-Based“-Crowdfunding-Initiative im Jahr 2015 bereits. In Kooperation mit der Plattform wemakeit, Spezialist in Sachen Crowdfunding für Kulturprojekte, stellte das Bankinstitut auch heuer wieder 100.000 Euro für österreichische Kreative zur Verfügung. Gelang es einem Projekt mindestens 20 Unterstützer:innen für das eigene Projekt zu mobilisieren und so das erste Drittel der anvisierten Finanzierungssumme zu erreichen, erhielt es die Zusage der UniCredit Bank Austria für die Finanzierung des zweiten Drittels in der Höhe von bis zu 5.000 Euro. Konnte das letzte Drittel vor Ablauf der Laufzeit wieder durch eigene Unterstützer:innen finanziert werden, galt die Kampagne als erfolgreich und die Unterstützung wurde ausbezahlt.

Budget in Rekordzeit ausgeschöpft

Auch in diesem Jahr war der Andrang wieder riesig. Bereits zwei Wochen nach dem Startschuss der neunten Crowdfunding-Kampagne am 23. Mai 2023 und mit der finanziellen Hilfe von insgesamt 1.677 Unterstützer:innen konnten 27 österreichische Kunst- und Kultur-Projekte ihre monetären Zielvorgaben realisieren bzw. sogar übertreffen. Insgesamt wurden auf diesem Weg 324.262 Euro gesammelt. Die geförderten Projekte erstrecken sich von Musik, Tanz und Festivals über Design bis hin zu Literatur und Publikationen. Viele der Projekte widmen sich gesellschaftlichen Schwerpunkten, Umweltthemen sowie Kinder und Jugendlichen.

„Kunst und Kultur sind das Herzstück unserer Gesellschaft. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, junge und innovative Projekte zu fördern. Gemeinsam mit ‚wemakeit‘ haben wir auch heuer wieder ein Zeichen für die Vielfalt und Kreativität der kulturellen Landschaft Österreichs gesetzt. Durch persönliche Betreuung und bis zu 5.000 Euro Finanzierung pro Projekt bieten wir den Kulturschaffenden wertvolle und ganz praktische Unterstützung dabei, ihre individuellen Vorhaben zu verwirklichen. Auch in diesem Jahr konnte der Budgettopf ausgeschöpft, das durchschnittliche Finanzierungsziel der Projekte übertroffen sowie jeder Fördereuro mehr als verdreifacht werden“, so Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria.

Die Rekord-Projekte 2023

Die höchste Endsumme und das höchste Overfunding konnte die Initiative „Rettet das Kino Mistelbach“ mit 18.252 Euro (121 Prozent) erzielen. Der Verein film.kunst.kino hat sich das Ziel gesetzt, das 1929 eröffnete Kino in Mistelbach für künftige Generationen bewahren und den Saal auch für weitere kulturelle Anlässe, wie Bälle, Lesungen, Vorträge, Kabarett oder sogar Theater zur Verfügung zu stellen, um für ein kulturell lebendiges Mistelbach zu sorgen.

Die meisten Unterstützer:innen (166) konnte „PUSSY PAIRS: Das Vulva-Spiel“ für sich gewinnen. Die Wiener Künstlerin Gloria Dimmel will mit dem amüsanten Gedächtnisspiel auf das tabuisierte Thema Vulva aufmerksam machen. Dabei gilt es, unter 36 Karten, die Gipsabdrücke unterschiedlicher Vulven zeigen, Paare zu finden. Der Ansatz ist spielerisch, die Botschaft ist ernst: Scham, Vorurteile und Berührungsängste sollen ablegt werden.

Dem Projekt „Triptonus Album #4“ gelang es, sich am schnellsten den Finanzierungs-Boost der UniCredit Bank Austria zu sichern. Noch am Starttag der Crowdfunding-Kampagne am 23. Mai konnte das seit 2012 aktive Wiener Musik-Kollektiv Triptonus, das sich zwischen Prog/Psycho Rock und Weltmusik bewegt, die dafür notwendige Fördersumme und die notwendige Anzahl an Unterstützer:innen für ihr viertes Album erreichen.

Alle erfolgreichen Projekte 2023

Folklore Tanzfest, folkloretanzclub Wien, Musik und Tanz (Wien)

Musicproject ~Balanced~, Jugendhaus Schacherhof, Musik und Kinder/Jugend (NÖ)

Beat the Silence, Kulturverein für Chancengleichheit, Ausstellung, Musik und Gesellschaft (Wien)

Müller*in Wien, Julian Prégardien, Musik, Gesellschaft und Literatur (Wien)

TAKT Konzertsaison, TAKT Kulturverein, Musik, Gesellschaft und Bühne (Wien)

SMASH Festival Graz, SMASH Festival, Festival, Art (Steiermark)

“Mein Heimatdorf” Musik-CD, Hannes Mayrhofer, Musik (OÖ)

Rettet das Kino Mistelbach, film.kunst.kino, Film, Bühne (NÖ)

Endlich wieder Feia (Album), Martin Rotheneder, Musik, (NÖ)

Pealfestival 2023, Verein Peal, Musik, Festival und Kunst (Steiermark)

Recycelbare Spielmöbel, Papperlapapp, Design, Kinder/Jugend und Umwelt (Steiermark)

RuWi - Musical CD, Barbara Wittmann, Musik, Kinder/Jugend und Umwelt (NÖ)

PUSSY PAIRS: Das Vulva-Spiel, Gloria Dimmel, Gesellschaft, Kunst und Bildung (Wien)

Waves Vienna Music Festival, Waves Vienna, Musik und Festival (Wien)

Haus-Press, Haus-Press, Ausstellung, Kunst und Bildung (Wien)

The Black Proteus, The Black Proteus, Musik (Wien)

Open Cumberland, Luma.Launisch, Design, Kunst und Bildung (Wien)

The Erlkings: Haydnfeld, The Erlkings, Musik, Kunst und Literatur (Wien)

Preserving historical music, Christina Duncan, Publikation und Musik (Wien)

Musical "Wie im Himmel", Vokalensemble Biberbach, Musik, Bühne und Tanz (NÖ)

34. Tanz - und Singwoche 2023, tausi - tanzen und singen, Musik und Tanz (Wien)

Trio Klavis & Peter Turrini, Trio Klavis, Musik und Literatur (Wien)

Das neue Stineliese Buch!, Conny Wolf, Comics, Kunst und Literatur (Wien)

CD: Skandinavien, safranundsalz, Musik und Tanz (Wien)

CD: Juachzet und lobet!, Ensemble BachWerkVokal, Musik (Salzburg)

Abendmahl südlich von Rimini, Nicolas Robert Lang, Musik und Literatur (Wien)

Triptonus Album Nr. 4, Fabian, Musik (Wien)

