AVISO 27.9.2023: Medieneinladung zu "Brand Talk - Sports Brands Forever" auf der Wiener Kaiser Wiesn

Hochkarätige Podiumsdiskussion und Networking-Event: „Die wirtschaftliche Bedeutung von Großveranstaltungen für Stakeholder im Sport Business“

Wien (OTS) - Österreich ist in den kommenden Jahren Gastgeber für zwei Wintersport-Weltmeisterschaften: die Skiflug-WM 2024 am Kulm sowie die Ski-WM 2025 in Saalbach. Im Hinblick auf diese beiden Großveranstaltungen organisieren die Snowsports Academy und das European Brand Institute einen exklusiven „Brand Talk“ mit Fokus auf die Verknüpfung von Sport und Wirtschaft.

Am Podium im rustikalen Almhütten-Ambiente der „Kaiser Alm“ sind ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, Ski-WM-Organisator Bartl Gensbichler, Volksbank-Marketing-Leiterin Barbara Bleier-Serentschy, LAOLA-CEO Tom Berger und Niki Wiesberger vom Österreichischen Golfverband.

Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem einmaligen Networking-Event eingeladen, bei dem sich Entscheidungsträger:innen, Sponsorenvertreter:innen, Sportler:innen, Sportfunktionär:innen sowie Tourismus- und Markenverantwortliche treffen und miteinander austauschen.

Termin: Mittwoch, 27. September 2023, 18.00 Uhr - 22.00 Uhr

Ort: "Kaiser Alm" auf dem Gelände der "Kaiser Wiesn," Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien

Anmeldung (Name, Medium, Mobilnummer, E-Mail): Bitte melden Sie sich bis spätestens 22.09.2023 unter office@snowsports.at an.

Programm:

18:00 Uhr: Einlass und Registrierung (nur mit Voranmeldung)

18:30 Uhr: Offizielle Begrüßung Ursula Nosal, Projektleiterin der Kaiser Wiesn Dr. Gerhard Hrebicek, Präsident des European Brand Institute

18:40 Uhr – 19:40 Uhr: Brand Talk - Sports Brands Forever

"Die wirtschaftliche Bedeutung von Großveranstaltungen für Stakeholder im Sport Business"

Moderation: Martin Dolezal, CEO der Snowsports Academy

Am Podium:

Roswitha Stadlober, Präsidentin von Ski Austria / Österreichischer Skiverband

Bartl Gensbichler, Präsident des Salzburger Landesskiverbandes und OK-Chef der SKI-WM Saalbach 2025

Barbara Bleier-Serentschy, Head of Marketing Volksbank Wien



Niki Wiesberger, Direktor Marketing & Business Development des Österreichischen Golfverandes

Tom Berger, Head of LAOLA1

Rückfragen & Kontakt:

Snowsports GmbH

Johann Reisenberger

+43 650 500 55 22

johann.reisenberger @ snowsports.at

www.snowsports.at