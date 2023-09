„Forum Landtag“ in St. Pölten mit Design-Preis „Red Dot Award“ ausgezeichnet

Präsident Wilfing: Zum einjährigen Jubiläum wird Informationszentrum des NÖ Landtags eine große Ehre zuteil

St. Pölten (OTS) - Vor rund einem Jahr wurde das „Forum Landtag“ als neues Informationszentrum des NÖ Landtags offiziell eröffnet. Die Aufbereitung und die Art der Präsentation der Inhalte sorgten weit über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen. Nun durften sich Landtagspräsident Karl Wilfing, das Team der Landtagsdirektion und Alexandra Hörtler, Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur „Büro Wien“, über den internationalen Design-Preis „Red Dot Award“ für das „Forum Landtag“ heute bei einer Pressekonferenz in St. Pölten freuen.

1997 seien der Landtag und die Landesregierung nach St. Pölten übersiedelt und man habe ein Besucherzentrum geschaffen, sagte Wilfing, der auch betonte: „Und natürlich gibt es mittlerweile völlig neue Präsentationsmöglichkeiten, sodass wir gesagt haben, wir wollen den Landtag modern und zeitgemäß in der Öffentlichkeit darstellen. Nun ist es gelungen, ein Informationszentrum zu schaffen, in dem man ‚Politik und Demokratie bewegen kann‘ und sie auf innovative Art und Weise für Interessierte greifbar macht. Seit der Eröffnung haben sich rund 26.300 Besucherinnen und Besucher ein Bild vom Forum Landtag gemacht. Ein Großteil davon sind Schulklassen,“ sagte er und erinnerte unter anderem an den Kinder- oder Berufsschullandtag.

„Red Dot Award“-Preisträger sind Weltmarken wie Sony, Bosch, Ferrari, Silhouete oder Philipps. Diese internationale Auszeichnung für das „Forum Landtag“ sei sensationell und eine große Ehre, „denn damit wird bestätigt, dass wir hier ein architektonisches und medientechnisches Juwel errichtet haben. Jetzt steht unser ‚Forum Landtag‘ mit Weltmarken in einer Reihe“, so der Präsident. Die Rückmeldungen unserer Gäste seien sehr positiv. Man würde das „Forum Landtag“ auch laufend weiterentwickeln, fuhr Wilfing fort. Ein Beispiel sei der „Wappenfinder“, „der die Position des jeweiligen Gemeindewappens in der Kunstinstallation vor dem Forum anzeigt“, informiert der Präsident und kündigte an, dass man immer wieder Neuerungen bei den Stationen zum Beispiel bei der interaktiven niederösterreichischen Landkarte vornehmen werde. Bei der Station „Niederösterreich entdecken“ würden künftig die Wasserstände der wichtigsten Flüsse in Echtzeit angezeigt, so Wilfing.

Alexandra Hörtler, Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur „Büro Wien“, führte aus: „Der ‚Red Dot Award‘ wird seit 1954 jährlich vergeben und ist der weltweit anerkannteste Design-Preis. Wir sind als Ausstellungsgestalter besonders stolz darauf, dass das 'Forum Landtag' diese Auszeichnung gewonnen hat.“

Nähere Informationen: Christoph Fuchs, Pressesprecher Landtag von Niederösterreich, Telefon 02742/9005-12322, https://noe-landtag.gv.at,

https://noe-landtag.gv.at/der-landtag/forum-landtag,

https://www.red-dot.org/de/project/visitor-center-forum-landtag-63070

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse