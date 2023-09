„Bewusst gesund“ über die neuesten Behandlungsmethoden von Grauem Star

Am 16. September um 17.30 Uhr in ORF 2

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund" am Samstag, dem 16. September 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

CMD – verspannter Kiefer, schmerzende Wirbelsäule

Ein verspannter Kiefer, empfindliche Zähne, Migräne, Ohrenschmerzen, Schluckstörungen, Tinnitus, Schwindel, Schmerzen in Wirbelsäule oder Hüfte – bei all diesen Symptomen können Cranio-Mandibuläre Dysfunktionen, kurz CMD, vorliegen. Kau- und Bewegungsapparat sind Systeme, die eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Funktionsstörungen im Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer, der Kiefermuskulatur und der Kiefergelenke gehören zu den häufigsten Erkrankungen in der Zahnmedizin. Die Ursachen sind vielseitig und individuell. Nur eine richtige Diagnose kann helfen und viel Leid oder unnötige Zahnbehandlungen zu ersparen. Gestaltung:

Larissa Putz

Abnehmen – gehts auch ohne Spritze?

Auch nach dem Sommer ist Abnehmen für viele ein großer Wunsch. Schließlich sind in Österreich 3,7 Millionen Menschen übergewichtig oder sogar fettleibig. Seit Prominente wie Kim Kardashian oder Elon Musk in den sozialen Medien von ihren Erfolgen mit dem Wirkstoff Semaglutid schwärmen, kommt es regelmäßig zu Engpässen des Medikaments, das ursprünglich als Diabetes-Spritze entwickelt wurde und seit einiger Zeit auch bei starken Übergewicht zugelassen ist. Stoffwechselexpertin Dr. Bianca-Karla Itariu spricht in „Bewusst gesund“ über erfolgreiches Abnehmen und erklärt, für wen die „Antifett-Spritze“ geeignet ist.

Krankenhausinfektionen vermeiden

An multiresistenten Keimen sterben zwölfmal mehr Menschen als im Straßenverkehr, jährlich mehr als 5.000. Die größte Gefahr sich zu infizieren ist nicht das Krankenhaus, sondern der eigene Körper. Postoperative Wundinfektionen zählen zu den häufigsten Krankenhausinfektionen. Das Problem: Antibiotika-Resistenzen schränken zunehmend die Therapiemöglichkeiten ein. Deshalb ist es umso wichtiger, als Patient:in das Infektionsrisiko selbst zu reduzieren. Gestaltung: Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Grauer Star

Der Graue Star ist die häufigste Augenerkrankung bei älteren Menschen. Das Sehbild ist stark eingetrübt, das Helligkeitsempfinden nimmt ab. Auch wenn der Katarakt hauptsächlich eine Alterserscheinung ist, gibt es Erkrankungen wie Diabetes, die das Risiko für Grauen Star erhöhen. Ist die Linse getrübt, wird sie operativ entfernt und ersetzt, wobei häufig gleichzeitig Sehschwächen korrigiert werden. Medikamente gegen Grauen Star gibt es keine. Über die neuesten Methoden informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Arzneipflanze des Jahres – Rosenwurz für starke Nerven

Felsspalten, Moore und arktische Gebiete – die Rosenwurz verträgt nicht nur Stress, sie vertreibt ihn auch. So hilft das Dickblattgewächs laut aktuellen Studien bei Überlastung und steigert die körperliche Leistungsfähigkeit. Auch ein zellwandschützendes, antioxidatives und entgiftendes Potenzial wurde festgestellt. Grund genug für die Expertinnen der Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA), die Rosenwurz als österreichische Heilpflanze des Jahres zu würdigen. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird diese seit mehr als einem Jahrzehnt in den Alpenländern und Skandinavien kultiviert. Gestaltung: Denise Kracher

