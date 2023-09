ICE MATCHDAY-Doppel zum Saisonstart LIVE auf Joyn & PULS 24: Red Bull Salzburg vs. KAC und Black Wings Linz vs. VSV

Die Action der win2day ICE Hockey League ist ab Freitag live auf Joyn, puls24.at & PULS 24 zurück! Red Bull Salzburg vs. KAC am Freitag und Black Wings Linz vs. VSV am Sonntag.

Wien (OTS) - Die Eiszeit hat auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn, auf puls24.at und im TV auf PULS 24 endlich wieder Saison. Zum Saisonauftakt der win2day ICE Hockey League gibt es das hochkarätige ICE MATCHDAY-Doppel am Start-Wochenende. Joyn & PULS 24 sind exklusiver Host-Broadcaster und der Sender Nummer eins für die heimischen Eishockey-Fans. Hauptsendetermin ist der Sonntag. Los geht‘s mit dem Season-Opener am Freitag, 15. September um 18:45 Uhr live auf Joyn & PULS 24 mit dem Schlager Meister gegen Rekordmeister in die neue Saison, wenn Red Bull Salzburg den KAC empfängt. Studiogast wird KAC- und Red Bull Salzburg-Legende Thomas Koch sein. In seiner erfolgreichen Karriere absolvierte er über 1.000 Spiele in der höchsten Spielklasse und wurde zum punktbesten Spieler der Ligageschichte. Im Sommer erklärte er seinen Rücktritt. Am Sonntag, den 17. September geht es gleich mit der Partie Black Wings Linz gegen den VSV live um 17:05 Uhr auf Joyn & PULS 24 weiter. Hockeyherz was willst du mehr!



Geballte Expertise der PULS 24 ICE-Crew



Das PULS 24 Eishockey-Programm steht nicht nur für wöchentliche Action auf dem Eis, auch das PULS 24 Expert:innen-Team neben dem Eis wird in der kommenden Saison wieder kompetent durch die Spiele führen. Mit Trainerlegende Greg Holst, der langjährigen Frauen-Nationalteam-Torhüterin Theri Hornich, Ex-KAC und Ex-Red-Bull-Salzburg-Spieler Daniel Welser, und Bozen-Legende Anton Bernard sowie den PULS 24-Kommentatoren Martin Pfanner, Lukas Kapun und Chris Bauer dürfen sich die heimischen Fans auf die gewohnte Ladung Eishockey-Know-How freuen.



ICE Hockey League: Red Bull Salzburg vs. KAC

Am Freitag, 15. September 2023 um 18:45 Uhr im Livestream auf Joyn & puls24.at sowie im TV auf PULS 24



PULS 24 Hockey-Team:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Martin Pfanner

Co-Kommentator: Anton Bernard

Experte: Greg Holst

Field-Reporter: Lukas Kapun



ICE Hockey League: Black Wings Linz vs. VSV

Am Sonntag, 17. September 2023 um 17:05 Uhr im Livestream auf Joyn & puls24.at sowie im TV auf PULS 24



PULS 24 Hockey-Team:

Kommentator: Martin Pfanner

Experten: Greg Holst

Field-Reporter: Lukas Kapun

Die ICE Hockey League live auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn, auf puls24.at und im Free-TV auf PULS 24

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com