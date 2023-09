Klinik Ottakring: Europaweiter Architekturwettbewerb startet

Weiterer Meilenstein auf dem Weg zur zukunftsfitten Klinik; Planungsgrundlagen von Stadtentwicklungskommission beschlossen.

Wien (OTS) - Ab sofort sind Planungsteams aus der ganzen EU eingeladen, ihre Entwürfe für die neue Klinik Ottakring einzureichen. Aus dem teilweise mehr als 100 Jahre alten Spital soll eine Klinik der kurzen Wege mit modernen Zentralbauten und komfortablen Ein- bis Zweibettzimmern werden. Voraussichtlich im Herbst 2024 wird das Siegerprojekt feststehen. „Der Start des Architekturwettbewerbs für die Klinik Ottakring ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein im Rahmen des größten Investitionsprogramms in der Geschichte der Wiener Gesundheitsversorgung“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Bis 2040 werden alle Wiener Gemeindespitäler saniert, ausgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Klinik Ottakring ist dabei das größte der Modernisierungsprojekte: Drei moderne Gebäude mit medizinisch-klinischen Funktionen und ein Verwaltungsgebäude sollen in Zukunft die – zum Teil mehr als 100 Jahre alten – Pavillons am Gelände ersetzen. Rund 1,4 Milliarden Euro werden dafür bis 2040 veranschlagt.

„Alle Menschen in Wien können sich darauf verlassen, dass sie rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr in den Wiener Spitälern medizinisch versorgt werden. Damit das auch in Zukunft so bleibt, investieren wir in die Infrastruktur und machen sie fit für die Zukunft“, erklärt Hacker. Aber nicht nur die Patient*innen profitieren von dem größten Modernisierungsprogramm in der Geschichte des Wiener Gesundheitsverbundes: Für die Mitarbeiter*innen in den Kliniken des Gesundheitsverbundes entstehen attraktive Arbeitsplätze und durch den Fokus auf Natur- und Klimaschutz wird die Umgebung der Kliniken insgesamt aufgewertet. Damit die Modernisierung bei laufendem Betrieb stattfinden kann, ist eine ausgeklügelte Planung Voraussetzung. „Alle Patient*innen, die in die Klinik Ottakring kommen, können sich darauf verlassen, dass sie trotz Modernisierung weiterhin auf gewohnt hohem Niveau medizinisch versorgt werden“, so der Gesundheitsstadtrat.

Moderne Medizin und Klimaschutz gehen Hand in Hand

„Gesundheitsfördernde Architektur, mit viel natürlichem Licht in grüner Umgebung, Ressourcenschonung und Klimaschutz werden bei der Modernisierung der Klinik Ottakring ebenfalls eine zentrale Rolle spielen“, zeigt sich der Gesundheits- und Klimasprecher der NEOS, Stefan Gara erfreut. Das gesamte Klinikareal punktet bis zum Ende der Modernisierung 2040 durch eine fußgänger- und radfahrfreundliche Oberflächengestaltung, viel Grünraum, einer attraktiven Vorplatzgestaltung, umfassender Barrierefreiheit und einer optimierten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Energieversorgung wird höchsten Anforderungen an Energieeffizienz auf Basis von Erneuerbaren entsprechen, ganz im Sinne des Klimaneutralitätszieles der Stadt Wien. „Damit dies gelingt, muss das Siegerprojekt die klinisch-medizinischen Anforderungen einer modernen Klinik mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen verbinden. Nicht zuletzt, soll der Klinikneubau natürlich auch architektonisch-gestalterisch gelungen sein und sich harmonisch ins Stadtbild einfügen“, so Gara.

Architekturwettbewerb soll bis 2024 Siegerprojekt bringen

„Damit wir ab 2026 mit dem Bau der neuen Klinik Ottakring beginnen können, startet jetzt der europaweite Architekturwettbewerb auf den Grundlagen, die von der Stadtentwicklungskommission für die Bebauung des Geländes getroffen wurden“, erklärt Herwig Wetzlinger, Generaldirektorinnen-Stellvertreter im Wiener Gesundheitsverbund. Der Architekturwettbewerb wird EU-weit offen und zweistufig sein. In der ersten Wettbewerbsstufe werden städtebauliche Konzepte gesucht. Nach einer Vorprüfung durch Expert*innen wählt eine Jury nach diesem ersten Schritt maximal zehn Teilnehmer*innen aus, die dann Detailkonzepte ausarbeiten. In der zweiten Stufe werden Gestaltungsideen, detaillierte Plandarstellungen von essenziellen Krankenhausfunktionen und technische Konzepte abgefragt. Das Siegerprojekt wird dann im Herbst 2024 vorgestellt.

Bereits jetzt beginnen auf dem Gelände der Klinik Ottakring erste Vorbereitungen für den Verwaltungsneubau, der ab 2024 im Bereich Flötzersteig entsteht. Für das Baufeld am Flötzersteig gibt es bereits einen Bebauungsplan, der Verwaltungsneubau ist somit nicht Teil des aktuellen Architekturwettbewerbs. Wenn die Verwaltungsmitarbeiter*innen ab 2026 in ihre neuen Büros übersiedeln, kann am jetzigen Standort der Verwaltung mit dem Klinikneubau begonnen werden.

Moderner Arbeitsplatz an dem alle ihre Potenzial voll entfalten können

Eine Klinik ist auch der Arbeitsplatz von vielen verschiedenen Berufsgruppen. Allein in der Klinik Ottakring arbeiten derzeit rund 3.000 Personen. „In einer modernen Umgebung mit zeitgemäßer Infrastruktur werden unsere Mitarbeiter*innen ihr Potenzial voll entfalten können“, ist Pflegedirektorin Bianka Langmaier überzeugt. Die Modernisierung der Klinik Ottakring wird somit auch einen wesentlichen Beitrag leisten, um den Pflegeberuf auf lange Sicht attraktiv zu machen.

Planungsgrundlagen von Stadtentwicklungskommission beschlossen

Die Stadtentwicklungskommission hat mit dem Beschluss der Planungs- und Zielvorgaben jüngst den Weg frei gemacht für die Modernisierung der Klinik Ottakring und den Architekturwettbewerb. Die Anrainer*innen können sich noch diesen Herbst im Rahmen einer Dialog-Ausstellung persönlich informieren, welche Planungsgrundlagen von der Stadt beschlossen wurden. „Ich lade alle Anrainer*innen ein, von dieser Informationsmöglichkeit Gebrauch zu machen“, so die Gruppenleiterin in der Baudirektion der Stadt Wien, Beatrix Rauscher.

Der Wiener Gesundheitsverbund informiert auf bauprojekte.gesundheitsverbund.at laufend über die Baufortschritte.

