Deckenbacher/Keri ad Sittenwächter: Wiener SPÖ schaut weiterhin weg

Fatale Entwicklungen müssen gezielt bekämpft werden – Keine Toleranz bei Gewalt gegen Frauen

Wien (OTS) - „Eine neuerliche verachtenswerte Attacke eines sogenannten Sittenwächters in der Brigittenau. Und wieder einmal werden seitens der Verantwortlichen im Bezirk die Probleme nur schöngeredet, anstatt diese endlich an der Wurzel zu lösen“, so die Bezirksparteiobfrau der Brigittenauer Volkspartei, Abg.z.NR Romana Deckenbacher in Reaktion auf den heutigen Artikel in der „Kronen Zeitung“.

So werde lediglich davon gesprochen, dass Maßnahmen überlegt werden. Auch erfolge reflexartig wieder einmal der übliche Ruf nach mehr Polizei. „Es ist somit offensichtlich, dass der Wechsel an der Spitze des Bezirks von Hannes Derfler hin zu Christine Dubravac-Widholm keine positiven politischen Impulse gebracht habe und der Kopf weiter in den Sand gesteckt wird“, so Deckenbacher weiter.

Die massiven Verfehlungen der Wiener Stadtregierung, vor allem in der Bildungs- und Integrationspolitik, seien evident. Und derartige fatale Entwicklungen seien das Ergebnis dieser jahrelangen Untätigkeit. Die Polizei kann die Symptome fehlender Maßnahmen seitens der Stadtregierung aber lediglich mildern und als ‚Feuerlöscher‘ agieren.

Gewalt gegen Frauen ist inakzeptabel



Vor allem Gewalt gegen Frauen sei ein virulentes Thema in unserer Gesellschaft, welches sich angesichts dieser Vorfälle einmal mehr manifestiere. „In diesem Zusammenhang darf es schlichtweg keine Toleranz geben. Es muss alles darangesetzt werden, dass Mädchen und Frauen in Wien sicher sind und nicht in Angst leben müssen. Diese für Frauen und Mädchen negative Entwicklung in unserer Stadt haben wir vor allem der Schönredepolitik der rot-pinken Stadtregierung zu verdanken. Maßnahmen auf sämtlichen Ebenen sind in diesem Zusammenhang unerlässlich und mehr als überfällig “, so die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Sabine Keri.

