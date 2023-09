Diagnose Krebs? Cancer School vermittelt Wissen

Vortragsreihe des Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna von MedUni Wien und AKH Wien startet am 3. Oktober 2023

Wien (OTS) - In der Cancer School des Comprehensive Cancer Center (CCC) Vienna von MedUni Wien und AKH Wien lernen Betroffene, Angehörige und Interessierte mehr über die Erkrankung und können ihre Fragen an die Expert:innen persönlich stellen. Start ist am 3. Oktober 2023 mit einigen Neuerungen und einem hybriden Programm im „Schuljahr“ 2023/24.



Eine Krebserkrankung bringt viele Fragen mit sich: Wie entsteht Krebs? Wie lese ich meinen Befund? Welche Therapien gibt es? Was kann ich selbst tun? Mit der Cancer School bietet das CCC Vienna von MedUni Wien und AKH Wien eine Vortragsreihe für alle, die mehr über Krebs wissen möchten. Die Teilnahme ist bei freiem Eintritt vor Ort oder online möglich. „Kompetenz und Wissen über die eigene Erkrankung kann helfen, besser damit umgehen zu können, besser zu verstehen, woher die Erkrankung kommt, oder auch selbst etwas beizutragen,“ weiß Shahrokh Shariat, Leiter des CCC Vienna und der Universitätsklinik für Urologie von MedUni Wien und AKH Wien.



Neuerungen zum Start

Das neue „Schuljahr“ in der Cancer School CCC Vienna beginnt am 3. Oktober 2023 um 19 Uhr im Jugendstilhörsaal der MedUni Wien (1090 Wien, Spitalgasse 23) mit dem Thema „Künstliche Intelligenz und Krebs“ und zeigt, wo heute bereits Künstliche Intelligenz (KI) im Einsatz ist und wohin die Forschungen dazu gehen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit den Volkshochschulen (VHS) statt. Neu am Programm ist, dass die Vorträge nun einmal monatlich abgehalten werden. So haben Krebspatient:innen, ihre Angehörigen sowie Berufsgruppen, die mit Betroffenen arbeiten, das ganze Jahr über die Möglichkeit, in die Cancer School einzusteigen und ihr Wissen rund um die Erkrankung zu erweitern.



Neu ist auch das Format. Neben reinen Vorträgen wird es mehr Raum für persönlichen Austausch und Diskussion geben. „Moderne Schule ist ein gemeinsames Erarbeiten von Wissen. Auch in der Cancer School arbeiten wir daher verstärkt mit den Betroffenen zusammen“, so Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums AKH Wien und Mitglied des Leitungsteams der Cancer School CCC Vienna. Das neue Programm ist mit der „Allianz der Onkologischen Patient:innenorganisationen“ und der Krebshilfe abgestimmt und bietet Raum für Selbsthilfe und Betroffene. „Reden wir über Krebs – das ist hilfreich für die Bewältigung der Erkrankung“, unterstützt Helga Thurnher, Gründerin der Allianz der Onkologischen Patientinnen:organisationen die Cancer School CCC Vienna. „Eine Krebsdiagnose ist für die meisten ein gewaltiger Schock. Umso wichtiger ist es, sachlich fundiert über verschiedene Themenbereiche, mit denen Patient:innen im Rahmen oder zusätzlich zur medizinischen Behandlung konfrontiert sind, zu informieren und zugleich Raum für persönlichen Austausch zu geben. Das neue Format der Cancer School ermöglicht beides und trifft Bedürfnisse und Anliegen von Patient:innen damit auf den Punkt“, so Gaby Schubert-Sonnbichler, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Wien.



Info und Anmeldung

Die Teilnahme ist in Präsenz oder online per Livestream möglich. Infos finden sich unter www.cancerschool.at. Eine Anmeldung ist notwendig unter: www.cancerschool.at oder cancerschool @ ccc.ac.at.



Alle Termine 2023/24

3.10.2023: Künstliche Intelligenz und Krebs (Kooperation mit VHS)

16.11.2023: Krebs verstehen!

5.12.2023: Krebs und Liebe

16.1.2024: CSI Krebs: Präzisionsmedizin

17.2.2024: Weltkrebstag: Kenne ich mein Krebsrisiko? Impfung – Genetik – Früherkennung – Prävention

5.3.2024: Nebenwirkungen im Griff

9.4.2024: Was kann ich selbst gegen Krebs tun?

24.5.2024: Cancer School goes Lange Nacht der Forschung

4.6.2024: Klima und Krebs





