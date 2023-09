„Fakten, Front und Fakes“: CORRECTIV-Podcast zu Desinformation im Ukraine-Krieg geht ins Finale

Essen (ots) - Heute geht „Fakten, Front und Fakes”, der Podcast von CORRECTIV.Faktencheck über Desinformation im Krieg gegen die Ukraine ins Finale. In sechs Folgen nimmt Host Gabriele Scherndl die Hörerinnen und Hörer mit in den Abgrund von Telegram, Tiktok und Facebook. In der sechsten und letzten Folge geht es um das System dahinter: Welche Rolle spielt der russische Staat?

Welche Rolle spielt Desinformation im Krieg gegen die Ukraine? Und wie beeinflusst sie unser Bild vom Krieg? "Fakten, Front und Fakes", der neue Podcast der Faktencheck-Redaktion von CORRECTIV, geht diesen Fragen nach. Heute, am 14. September, erscheint die sechste und letzte Folge des Podcasts. Host Gabriele Scherndl und ihre Kolleginnen und Kollegen blicken darin auf das System hinter der prorussischen Desinformation und darauf, wie weit Wladimir Putins engstes Umfeld es steuert. Und: Das Faktencheck-Team thematisiert auch, was Politik und Social-Media-Konzerne im Kampf gegen Desinformation leisten – und was nicht.

Denn nicht nur Raketen, Panzer und Gewehre, sondern auch angebliche Fakten und Gerüchte werden im Ukraine-Krieg erfolgreich als Waffe eingesetzt. Von Beginn an beeinflusst und verfälscht Desinformation und Propaganda unseren Blick auf das Kriegsgeschehen und rüttelt an der Einschätzung von Tätern und Opfern.

Seit eineinhalb Jahren analysiert CORRECTIV.Faktencheck Videos von Leichen, sichtet Satellitenbilder und enttarnt gefälschte Medienberichte. Dabei fallen Narrative auf, die immer weiter genährt werden. Bei den meisten Menschen kommen sie nur als Puzzlestücke an. Das Faktencheck-Team setzt dieses Puzzle zusammen und erklärt im Podcast die großen Zusammenhänge der Desinformation rund um den Krieg in der Ukraine.

Den Podcast finden Sie u.a. hier:

Bei Interesse stehen Host Gabriele Scherndl und das Faktencheck-Team gerne für Rückfragen und Interviews zur Verfügung.

Diese Podcast-Reihe ist Teil des Projekts "Decoding the Desinformation Playbook of Populism in Europe", das vom "European Media and Information Fund" unterstützt wird, verwaltet von der Calouste Gulbenkian-Stiftung.

