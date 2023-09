WIFI Wien – BiWi – fit4internet: Digitaler Fitnesscheck kostenlos für Jugendliche

WIFI Wien, BiWi und fit4internet - Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich bieten Nachweis von digitalen Kompetenzen nun auch kostenlos für Jugendliche.

Wien (OTS) - Bereits 90% aller Berufe setzen heute digitale Basiskompetenzen voraus. „Digitales Wissen zählt neben Rechnen, Lesen und Schreiben zu den wesentlichen Kulturtechniken und ist Voraussetzung für einen erfolgreichen individuellen Berufsweg. „Nicht nur Erwachsene, die bereits im Berufsleben stehen, sondern auch Jugendliche, die sich in Ausbildung befinden, sollten darüber verfügen – unabhängig von Branche, Funktion oder Bildungshintergrund“, betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.

Um zu wissen, wo man steht und welche digitalen Kompetenzen vertieft werden sollten, bietet das WIFI Wien in Kooperation mit fit4internet bereits seit Herbst 2022 eine Standortanalyse mit Zertifikatsprüfung an. Dieses Zertifikat zum Nachweis des digitalen Allgemeinwissens in Beruf und Alltag (Dig-CERT) kann im Rahmen einer einstündigen Online-Wissensüberprüfung, die aus Multiple-Choice-Fragen besteht, abgelegt werden. Mit dem Ergebnis hält man einen Nachweis über die persönlichen digitalen Fähigkeiten in Händen und kann bedarfsorientiert eine weitere Ausbildung am WIFI Wien planen. Die Kursangebote reichen von der Bedienung digitaler Geräte über die Recherche und kritische Beurteilung digitaler Informationen bis zur Kommunikation und Zusammenarbeit mittels digitaler Technologien. Darüber hinaus werden die Entwicklung digitaler Inhalte, die Absicherung der Privatsphäre im virtuellen Raum, der Schutz vor Cybercrime und die Lösung technischer Probleme trainiert.

TikTok, Instagram und Co reichen nicht

Mit Schulbeginn 2023 steht nun auch ein Basis-Angebot für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr, die mehr über ihre digitalen Kompetenzen erfahren möchten, kostenlos zur Verfügung. In einem Online-Wissensquiz, das bis zu 15 Minuten dauert, können Jugendliche ihr digitales Wissen checken und erhalten ein individuelles Kompetenzprofil. Dabei wird einerseits die Selbsteinschätzung auf Basis von unterschiedlichen Situationen in Beruf und Alltag sowie andererseits die Standortbestimmung zur digitalen Kompetenz mithilfe von Wissensfragen erfasst.

„Jugendliche sind digital fit und vor allem schnell, wenn es um Social Media geht. Wir im BiWi sehen jedoch, dass es zum Beispiel beim Thema Datensicherheit oder beim Umgang mit eMail, Word oder Excel Luft nach oben gibt“, weiß Roland Schojer, Leiter des BiWi - Berufsinformationszentrums der Wiener Wirtschaft. „Umso wichtiger ist der digitale Fitnesscheck, um Klarheit über sein digitales Wissen zu erhalten und fehlende Skills zielgerichtet aufbauen zu können.“

Der Herbst ist der optimale Zeitpunkt, die Weichen für die berufliche Zukunft zu stellen. „Digitale Fitness verbessert die Chancen für Ausbildung und Beruf nachhaltig. Dank der Kooperation mit fit4internet können das WIFI Wien und das BiWi nun auch interessierte Jugendliche in diese Richtung unterstützen“, schließt WIFI Wien-Institutsleiter Christian Faymann.

Alles Wissenswerte zum digitalen Kompetenzcheck für Erwachsene: www.wifiwien.at/digcomp

Alle Infos zum digitalen Fitnesscheck für Jugendliche: https://site.wko.at/biwi/digitaler-kompetenzcheck.html

