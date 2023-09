Zusätzliche Mitarbeiter*innen für Wiens Bezirksvorstehungen

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig lud heute die 23 Bezirksvorsteher*innen zu einem Empfang in das Wiener Rathaus. Anlass war die personelle Aufstockung in den Bezirksvorstehungen. „Nachdem die Dienstposten-Anzahl der Bezirksvorstehungen in den vergangenen 20 Jahren gleichgeblieben ist, während die dortigen Herausforderungen stetig wachsen, ist es Zeit für zusätzliche Unterstützung im Personalbereich“, so der Stadtchef. Der ursprüngliche Dienstpostenplan von 123 Beschäftigten in den Bezirksvorstehungen, wird auf 177 aufgestockt.



„Jede Bezirksvorstehung bekommt mindestens einen neuen Dienstposten“, so Ludwig. Der Bürgermeister dankte allen Bezirksvorsteher*innen für deren wertvolle Arbeit als „Problemlöser*innen“ und oft auch erste „Ansprechpartner*innen der Menschen“. Unter den kommenden Aufgaben hob Ludwig in erster Linie die Ziele der Klimapolitik hervor, die sowohl die Stadt, als auch die einzelnen Bezirke gleichermaßen betreffen würden. (Schluss) wei



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at