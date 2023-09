„Hochwasser – ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH“: Schnelle Hilfe durch Spenden in Höhe von 5,65 Millionen Euro ermöglicht

Mehr als 2.500 betroffenen Personen konnte rasch und unbürokratisch geholfen werden

Wien (OTS) - Die vom ORF und seinen Partnerorganisationen (Österreichisches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Volkshilfe) aufgrund der verheerenden Unwetter im Süden Österreichs ins Leben gerufene Hilfsaktion „Hochwasser – ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH“ löste eine Welle der Solidarität in der österreichischen Bevölkerung aus. Rund 5,65 Millionen Euro an Spenden konnte die Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH nach Start der Aktion im August in nur wenigen Wochen verzeichnen.

Die Hilfe durch ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH begann bereits in der Woche nach dem verheerenden Hochwasser und hält unvermindert an. Bislang wurden rund 730 Anträge auf Überbrückungshilfe bearbeitet und ausgezahlt. Das bedeutet, dass mehr als 2.500 betroffene Personen rasch und unbürokratisch finanzielle Unterstützung erhalten haben. Diese Überbrückungshilfe ist insbesondere für den Ankauf dringend benötigter Haushaltsgeräte und zur Deckung des täglichen Bedarfs gedacht. Während die Überbrückungshilfe eine sofortige Reaktion auf die akute Notlage darstellt, wird der Großteil der gesammelten Spenden für den Wiederaufbau verwendet, der als gezielte Unterstützung für besonders betroffene Familien in den Unwettergebieten gelten soll.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die Spendenbeiträge, die nach nur wenigen Wochen für ÖSTERREICH HILFT ÖSTEREICH eingegangen sind, sind ein beeindruckendes Zeichen des Zusammenhalts in Österreich. Die Spenderinnen und Spender zeigen damit, dass sie ihre Mitmenschen in dieser schwierigen Situation unterstützen wollen und ihnen ihr Wohl am Herzen liegt. Der ORF unterstützt auch weiterhin die Spendenaufrufe von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in all seinen Medien. Ich bedanke mich bei allen, die eine schnelle Hilfe ermöglicht haben, darunter unsere tatkräftigen Partnerorganisationen, die unermüdlich vor Ort Unterstützung leisten.“

Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes: „Die Unwetter im Süden Österreichs haben leider einmal mehr gezeigt, dass Extremwetter-Ereignisse wirklich alle Menschen treffen können. Umso wichtiger ist es, Solidarität zu zeigen und rasche Hilfe zu ermöglichen. Die gezeigte Spendenbereitschaft im Rahmen der Hilfsaktion ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH ist für die betroffenen Personen nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine mentale Unterstützung. Das Österreichische Rote Kreuz bedankt sich bei allen Österreicherinnen und Österreichern für dieses so wichtige Engagement.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Mit den Spenden, die über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gesammelt werden, kann schnell und unbürokratisch vor Ort geholfen werden. Das ist in Katastrophen- und Krisensituationen, wie wir sie im Süden Österreichs erlebt haben, besonders wichtig und erleichtert die Arbeit der Helfenden immens. Mit ihren Spendenbeiträgen für ÖSTERREICH HILF ÖSTERREICH haben die Österreicherinnen und Österreicher erneut bewiesen, dass auf sie in herausfordernden Zeiten Verlass ist. Mein Dank gilt allen, die Solidarität mit ihren Mitmenschen gezeigt haben!“

Der ORF unterstützt die Hilfsaktion „Hochwasser – ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH“ in all seinen Medien und Landesstudios. Seit Start der Aktion wirbt der ORF in Fernsehen, Radio und online um Spenden. Am Montag, dem 7. August 2023, stellte der ORF überdies mit einem thematischen Schwerpunkttag die Hochwasser-Krisensituation im Süden Österreichs in allen seinen Medien in den Mittelpunkt.

Über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH ist eine Initiative des ORF gemeinsam mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen und wurde 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise ins Leben gerufen. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten werden mit Hilfe der Spenderinnen und Spender Menschen in Österreich unterstützt.

Um für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH zu spenden, gibt es mehrere Möglichkeiten: Über die von A1 kostenlos zur Verfügung gestellte Spendennummer 0800 664 2023, per Erlagschein oder Online-Überweisung. Alle Informationen finden sich unter helfen.ORF.at und im ORF TELETEXT auf Seite 685.

Spendenkonto von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700

