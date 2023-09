ORF-III-Wochenhighlights: Premiere für Politikformat „Zur Sache“; Schwerpunkt zum 85. Geburtstag von Romy Schneider

Außerdem: Auftakt für Dreiteiler „Wiener Plätze“; „Soundcheck Österreich“ mit Voodoo Jürgens – von 18. bis 24. September 2023

Wien (OTS) - Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Ernährung und Lebensmittel

Der „ORF III Themenmontag“ am 18. September 2023 widmet sich unterschiedlichen Aspekten von Ernährung und Lebensmitteln mit den Dokumentationen „Die Fett-Hysterie“ (20.15 Uhr), „Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet“ (21.05 Uhr), „Die Tricks mit Olivenöl“ (21.55 Uhr) und „Milch und Pflanzendrinks im Check“ (22.45 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“: Premiere für „Erbe Österreich“-Doku, neue Folge „Was schätzen Sie ..?“

Am 19. September feiert die erste Ausgabe des neuen „Erbe Österreich“-Dreiteilers „Wiener Plätze – Spaziergänge mit Karl Hohenlohe“ (20.15 Uhr) TV-Premiere. Gemeinsam mit Wiener City Guides begibt sich der Moderator auf einen Streifzug durch die Altstadt Wiens sowie in die Vorstädte und erfährt dort alles über lokale historische Ereignisse, die Bauwerke, ihre Bewohner:innen und das frühere Stadtleben. In der ersten Folge führt die Neuproduktion zum Schwedenplatz, Nestroyplatz und Schmerlingplatz. Ab 21.05 Uhr folgen die ersten beiden Filme der dreiteiligen „Erbe Österreich“-Reihe „Wiens verborgene Palais“. Abschließend begrüßt Karl Hohenlohe in einer neuen Ausgabe „Was schätzen Sie ..?“ (22.45 Uhr) wieder Gäste mit spannenden Kunstgegenständen im Wiener Dorotheum. Die Expertinnen und Experten des Auktionshauses überprüfen wie gewohnt Antiquitäten, Gemälde und Skulpturen auf Herkunft und Wert.

Gesundheit in ORF III: „MERYN am Montag“; „treffpunkt medizin“-Doppel am Mittwoch

Müdigkeit, Muskelschwäche, Koordinationsprobleme, Sehstörungen oder kognitive Beeinträchtigungen – das sind nur einige der vielen unterschiedlichen Symptome bei Multipler Sklerose. In einer neuen Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) beantwortet ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit Thomas Berger, Leiter der Universitätsklinik für Neurologie der MedUni Wien, die Fragen der Zuseher:innen.

Am Mittwoch, dem 20. September, stehen die Themen Demenz und Alzheimer im Mittelpunkt der ORF-III-Medizinformate. Den Anfang macht eine neue Sendung von „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr). ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn diskutiert gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin und Gesellschaft über das Thema „Demenz bald heilbar – neue Ära bei Medikamenten“. Anschließend folgt die „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Alzheimer:

Essen gegen das Vergessen“ (23.20 Uhr).

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Im Mittwoch-Hauptabend sieht sich eine neue „Heimat Österreich“-Doku seitlich der Mur, entlang der steirischen Kainach um: In „Rund um die Kainach“ (20.15 Uhr) besucht Regisseur Wolfgang Scherz Bewohner:innen der Region, u. a. August und Waltraud Hohl auf ihrem entlegenen Bergbauernhof oder den ehemaligen Oberförster Peter Weißnar. Danach beleuchten zwei „Landleben“-Produktioen zuerst Menschen und ihre Traditionen „Im Pitztal“ (21.05 Uhr) und das „Kitzbüheler Almleben“ (21.55 Uhr). Am Donnerstag, dem 21. September, folgen die beiden „Land der Berge“-Sendungen „Almleben am Salzburger Untersberg“ (20.15 Uhr) und „Schafe – Die heimlichen Helden der Almen“ (21.05 Uhr).

„Donnerstag Nacht“: Happy Birthday, Voodoo Jürgens!

Nach einem „Kabarett im Turm“-Doppel mit dem Programm „Wurstsalat“ (21.55 Uhr) von Günther Lainer und Christian Putscher sowie einer „Wiener Melange“ von Christoph Fälbl (22.50 Uhr) würdigt die „Donnerstag Nacht“ in „Soundcheck Österreich – 40 Jahre Voodoo Jürgens“ (23.40 Uhr). Der Musiker, Liedersänger, Autor und Schauspieler feierte im August seinen runden Geburtstag – Grund genug für ORF III im Rahmen der sogenannten Buttersessions eine Live-Session mit seiner Band Ansa Panier ins Leben zu rufen. Ergänzend dazu gibt es ein ausführliches Gespräch mit dem Künstler im Band-Proberaum über sein Leben, die Musik und sein zukünftiges Schaffen.

Premiere für Politikformat „Zur Sache“

ORF III kommt künftig jeden Freitag „Zur Sache“ – und zwar zur besten Sendezeit: Erstmals diskutieren am 22. September um 20.15 Uhr hochkarätige Gäste über das Thema der Woche, das Österreich bewegt. Spannend, kontrovers und hintergründig – künftig rücken brisante, strittige innen-, außen- und gesellschaftspolitische Themen im rundum erneuerten Studio in den Mittelpunkt. Diskutiert wird mit Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Politik. Die Auftaktsendung moderiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, die folgenden Ausgaben abwechselnd Reiner Reitsamer und Wolfgang Geier.

„Romy Schneider“-Wochenende zum 85. Geburtstag

ORF III erinnert von Freitag, dem 22. September, bis Sonntag, den 24. September, mit einem umfangreichen Schwerpunkt an Schauspielikone Romy Schneider anlässlich ihres 85. Geburtstags (23. September). So ist die Künstlerin am Freitag zuerst in „Mädchenjahre einer Königin“ (22.45 Uhr) aus dem Jahr 1954 zu sehen. Danach folgt das 2009 entstandene Biopic „Romy – Der Film“ (0.35 Uhr) mit Jessica Schwarz über Romys Schneiders Aufstieg von der „Sissi“ zur international gefragten Diva sowie über ihre unglückliche Suche nach dem privaten Glück.

Auch die „zeit.geschichte“ steht am Samstag, dem 23. September, mit vier Dokumentation ganz im Zeichen der Ausnahmekünstlerin:

„Filmlegenden – Romy Schneider“ (20.15 Uhr), „Romy Schneider und Alain Delon – Eine dauerhafte Leidenschaft“ (21.05 Uhr), „Legendäre Filmdynastien – Die Albach-Retty-Schneiders“ (22.00 Uhr) und schließlich „Kaiserin der Leinwand – Die Geschichte der Sissi-Trilogie“ (22.50 Uhr).

Am Sonntag, dem 24. September, runden drei Filme mit Romy Schneider den TV-Schwerpunkt ab: die Komödie „Scampolo“ (13.15 Uhr), der Spielfilm-Klassiker „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ (15.00 Uhr) und im Vorabend „Die Deutschmeister“ von Ernst Marischka (18.30 Uhr).

ORF 2 zeigt am Samstag, dem 23. September, um 9.30 Uhr den 1958 entstandenen Filmklassiker „Christine“ von Pierre Gaspard-Huit: Bei den Dreharbeiten zu dieser Adaption von Arthur Schnitzlers Tragikomödie „Liebelei“ lernten Romy Schneider und ihre große Liebe Alain Delon einander kennen – und zogen schon kurz danach in Paris zusammen.

„Tosca“ in „Erlebnis Bühne“ am Sonntag

Am Sonntag, dem 24. September, präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ (20.15 Uhr) die diesjährige Produktion von Puccinis Opernklassiker „Tosca“ aus der Arena di Verona. Der argentinische Regisseur Hugo De Ana konzipierte eine spektakuläre Inszenierung des Werks, mit Sonya Yoncheva und Vittorio Grigolo als Traumpaar Floria Tosca und Mario Cavaradossi.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

