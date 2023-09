Einladung zum Energy Transition Innovation Talk: Lösungsansätze für eine standortverträgliche Transformation

Wien (OTS) - Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Aber wie schaffen wir es, Wachstum und Klimaschutz ganzheitlich zu optimieren und nicht das eine gegen das andere in Konkurrenz zu setzen? Renommierte Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis arbeiten an Lösungsansätzen, die beides vereinen. Erfahren Sie Neues zu innovativen Projekten, die zeigen, dass mit einer technologieoffenen Herangehensweise auch eine standortverträgliche Transformation möglich ist. Welche Rolle hat die Politik, welche die Wirtschaft, wie wird Innovation am besten beflügelt?

Programm:

15:00 Uhr: Einlass, Registrierung und Networking bei Begrüßungskaffee

ab 16:00 Uhr:

Begrüßung: Mag. Jürgen Roth, Vorstandsvorsitzender der Fuel Alliance Osterreich

Keynote 1: „Volkswirtschaftliche Betrachtungen zur Energiewende", Prof. Dr. Monika Köppl-Turyna, Direktorin von Eco Austria

Keynote 2: „Bausteine einer standortverträglichen Transformation", Mag. Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der WKÖ

Praxisbericht: „Fuels from wind and sun", Dr. Volkmar Pflug, Vizepräsident Energy Economics bei Siemens Energy und Field-of-Action Lead für Power-to-X

Moderation: Univ. Doz. Dr. Stephan Schwarzer, Geschäftsführer eFuel Alliance Österreich

Im Anschluss Networking und gemütliches Get-together mit Buffet.

Akkreditierung für Medienvertreter bitte bis 28.9.2023 per Mail an wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at. Hinweise zur Veranstaltung auf www.efuel-alliance.at. Anmeldung zur Online-Teilnahme bis 2.10.2023.

Datum: 03.10.2023, 15:00 - 20:00 Uhr

Ort: Siemens Energy Austria

Siemensstraße 90, 1210 Wien, Österreich

Url: http://www.efuel-alliance.at

Anmeldung zur Veranstaltung Zutritt nur für angemeldete Teilnehmer möglich Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl | E.W.S.COM | Mobil: 0676/6357399 | E-Mail: wolfbauer-schinnerl @ ewscom.at