AVISO 20.9.2023: Pressekonferenz STUDIE - Selbstständige in Österreich - Verlierer der Vorsorge?

Wien (OTS) - Das Wiener WealthTech froots und die HDI Lebensversicherung AG präsentieren aktuelle Studienergebnisse, wie selbständig Erwerbstätige für ihre Zukunft vorsorgen.



8 von 10 aller Selbstständigen wissen nicht genau, wie viel sie sparen müssen, um ihren Lebensstandard im Ruhestand zu halten. Zu welchen Produkten greifen sie, was macht ihnen Sorgen und welche Möglichkeiten kennen sie? Wir gehen in einer repräsentativen Studie Aufschluss über das Spar- und Vorsorgeverhalten von Selbstständigen in Österreich.

Ihre Gesprächspartner: innen:

• David Mayer-Heinisch, Gründer und Geschäftsführer des Investmentunternehmens froots

• Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich



Datum: 20.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

