„Silvia kocht“ startet am 18. September in ORF 2 mit neuen Folgen in die Herbstsaison

Auftakt zur vierten Staffel mit Toni Mörwald und einem Ausflug in die Rax-Schneeberg-Region

Wien (OTS) - Von Egli-Filet in Veltlinerteig mit Rahm-Gurkensalat und Wasabimayo über Trüffelrisotto mit Steinpilzen bis zu Tarte Tatin:

„Silvia kocht“ kredenzt von Montag, dem 18., bis Freitag, den 22. September 2023, jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 in neuen Folgen wieder mit der Crème de la Crème der Kochszene neue Gerichte. Alles, was Rang und Namen in der Kochwelt hat – mehrfach mit Hauben ausgezeichnete Köche wie Richard Rauch, Max Stiegl, Andreas Döllerer, Toni Mörwald sowie Köche und Köchinnen aus allen Bundesländern – schwingt bei Silvia Schneider wieder die Kochlöffel. Von Montag bis Donnerstag begrüßt die Moderatorin die besten Köche und Köchinnen des Landes in ihrer Küche und am Freitag erkundet sie in „Silvia kocht, unterwegs“ weiterhin die schönsten Regionen in Österreich. So geht es im Herbst 2023 bei „Silvia kocht“ u. a. ritterlich auf Burg Sommeregg zu, es gibt Outdoor-Tipps sowie Infos zum Kochen am offenen Feuer und Silvia Schneider ist zu Gast im Mostviertel. In der Auftaktwoche kocht der mehrfach ausgezeichnete Haubenkoch Toni Mörwald in Silvias Küche und am Freitag ist sie unterwegs in der Rax-Schneeberg-Region.

Die Rezepte der Woche:

Montag, 18. September: Egli-Filet in Veltlinerteig mit Rahm-Gurkensalat und Wasabimayo; Reisfleisch von der Wildsauschulter Dienstag, 19. September: Trüffelrisotto mit Steinpilzen; Kaninchen im Brotteig mit Paprika-Mozzarella-Dip

Mittwoch, 20. September: Wildhasensugo mit Hausgemachten Dinkelfleckerln; Reh mit Selleriepüree, Kirschen & Eierschwammerl Donnerstag, 21. September: Geschmorter Zander mit Bohnen & Kirschparadeiser; Tarte Tatin

Freitag, 22. September: Geflämmter Lachs mit Schafskäse in Weinblättern und Stockbrot; Gegrilltes Lamm mit Gemüse Allerlei

Am Freitag, dem 22. September, ist Silvia Schneider unterwegs in der Rax-Schneeberg-Region – dort trifft sie Wolfgang Mahn, Outdoor-Trainer, Survival-Experte und Wanderführer. Als trittsicherer Guide für die Rax-Schneeberg-Region begleitet er Silvia bei ihrer Wanderung im Höllental auf dem ersten Wiener Wasserleitungsweg und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Kompass und Landkarte.

Von Kaiserbrunn nach Reichenau führt der Wanderweg entlang der Hochquell-Wasserleitung, die die Wiener:innen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Leitungswasser versorgt. Von der Wanderung hungrig geworden lehrt Wolfgang Silvia auch, wie man mit einfachen Hilfsmitteln Feuer macht.

Zubereitet werden Lachsforelle und Lamm. Dazu gibt es u. a. Stockbrot, alles über offenem Feuer gekocht.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

