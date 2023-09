Es geht wieder los: Studierende beleben den Campus

3.100 Studierende aus über 70 verschiedenen Nationen beleben ab sofort wieder den Campus des IMC Krems. 1.250 davon starten ins erste Semester ihres Studiums.

Das IMC Krems zählt zu den internationalsten Hochschulen in Österreich mit einer hohen Anzahl internationaler Studierender. Wir freuen uns sehr über den guten und innovativen Ruf, den wir durch unsere erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen in die ganze Welt tragen Mag. Ulrike Prommer, Hochschulleiterin des IMC Krems

Kooperation mit über 175 Partneruniversitäten

Mit insgesamt 27 Bachelor- und Masterstudiengängen werden angehenden Studierenden vielfältige Optionen angeboten. Etwa die Hälfte der Studiengänge wird ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet. Darüber hinaus kooperiert das IMC Krems mit über 175 Partneruniversitäten in 53 Ländern, an denen die Studierenden die Möglichkeit haben, ein Auslandssemester zu absolvieren.

Gesundheits- und Krankenpflege erstmals in Horn

Ab dem kommenden Frühjahr 2024 bietet das IMC Krems die Möglichkeit, ein Bachelor-Studium für Gesundheits- und Krankenpflege in Horn zu absolvieren. Die umfassende Ausbildung im Pflegebereich schafft eine enge Verbindung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung durch eine Kooperation mit dem Haus der Barmherzigkeit Stephansheim. So können die neuesten Erkenntnisse aus der Pflegeforschung nahtlos in den Alltag im Pflegeheim einfließen.

Herzlich willkommen in Krems

Die Welcome & Experience Fair findet in diesem Jahr am 3. Oktober statt und bietet den neuen Studierenden die Gelegenheit, wichtige Informationen über ihr Studium zu erhalten und ihre Mitstudierenden kennenzulernen. Darüber hinaus berichten Studierende höherer Semester von ihren Berufspraktika.

Die Hochschulleitung wünscht allen Studierenden viel Erfolg im neuen Studienjahr und eine schöne Zeit im wunderbaren Krems!

