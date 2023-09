Erste goldgedeckte Blockchain ist live

Standard in Gold – ein Unternehmen mit Sitz in Wien setzt auf volle Transparenz und Sicherheit. Aushändigungsgarantie inklusive.

Wien (OTS) - Der in Österreich ansässige Edelmetallhändler „Standard in Gold“ hat mit einer „Gold Smart Chain“ die erste goldgedeckte Blockchain entwickelt. Diese innovative Blockchain-Lösung ist ab sofort live und könnte den Kryptowährungsmarkt revolutionieren.

Sicherheit und Wertsteigerungspotential

„Gold Smart Chain“ bietet eine einzigartige Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, die zu 100% durch physisches Gold gedeckt sind. Die Plattform besteht derzeit aus zwei Hauptcoins: „SOLID“, ein stabiler Coin, der immer den Wert von 0,1 Gramm Gold repräsentiert, und „STAND“, der Hauptcoin der „Gold Smart Chain“. Der Wert von „STAND“ basiert auf Angebot und Nachfrage und bietet dadurch ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial, insbesondere für frühe Investoren. Der Vorteil der „Gold Smart Chain“ ist ihre Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit.

LBMA-zertifiziertes Gold, verwahrt bei der Liechtensteiner Rheingold AG

Das hinterlegte Gold ist ausnahmslos LBMA-zertifiziert – global einer der höchsten Qualitätsstandards. Verwahrt wird das hinterlegte Gold bei der Liechtensteiner Rheingold AG: www.rheingold-edelmetall.com

„Uns war wichtig, hier auf ein renommiertes Unternehmen zu setzen, das zwar in Europa ansässig, aber kein EU-Mitgliedsland ist“ erklärt Oliver Antunovic, CEO von „Standard in Gold“. Einmal im Monat wird zudem ein unabhängiges Prüfunternehmen die hochgesicherten Goldlagerbestände erheben, die “Standard in Gold” veröffentlichen wird. Nur etablierte und streng geprüfte Edelmetallhändler werden berechtigt sein, eigene Tokens auf der „Gold Smart Chain“ anzubieten. Das erhöht die Sicherheit für Investoren signifikant. Eine Aushändigungsgarantie zum ständigen Umtausch der Coins und Tokens in das reale Gold wird garantiert. Für 2024 ist die Einführung eines Kassensytems geplant – damit kann dann auch mit dem „STAND“ bezahlt werden. Schon jetzt erleichtert ein Dashboard das Handling, indem diese direkt auf die Blockchain zugreift.

Der Inflation trotzen

„Die Idee zu einer goldgedeckten Online-Währung hatte ich schon vor 20 Jahren. Jetzt ist die Blockchain-Technologie dafür ausreichend ausgereift und sie kehrt damit zurück zu den Wurzeln des Geldes: Denn

1971 wurde beim Dollar auf die Golddeckung verzichtet. Seither gibt es außer Vertrauen überhaupt keinen Wert mehr dahinter: Der Dollar wurde zu Fiatgeld, welches ungedeckt gedruckt wird - das führt zu Inflation, die derzeit aufgrund der erhöhten Geldproduktion enorm ansteigt. “Für viele Menschen reicht mittlerweile das Einkommen kaum noch zum Überleben, Familien werden noch stärker belastet”, erklärt Antunovic seine Motivation, eine goldgedeckte Kryptowährung auf den Markt zu bringen.

Keine herkömmliche Kryptowährung

Der Unternehmer distanziert sich von gängigen Kryptowährungen, “weil kein realer Wert hinterlegt ist. Selbst Kryptowährungen, die vorgeben, mit Gold gesichert zu sein, sind meist nur mit USD hinterlegt.” Ein Rücktausch ist schwierig, vor allem in Krisenzeiten. „Gold Smart Chain“ hingegen bietet eine einzigartige Kombination aus Sicherheit, Werthaltigkeit und hohem Potenzial für Wertsteigerung. “Unsere Goldcoins bieten Anlegern die Möglichkeit, in einer stabilen und verlässlichen Umgebung zu investieren."

Goldwert ist unabhängig

Denn Gold ist weitgehend unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die Blockchain-Technologie wiederum bietet Geschwindigkeit, Effizienz und globale Verfügbarkeit für den Handel „Mit unserer goldgedeckte Blockchain profitieren Anleger von den Vorteilen des Goldes und zugleich von der Effizienz und Unabhängigkeit der Blockchain-Technologie.“

„Über Standard in Gold“:

„Standard in Gold“ ist ein renommiertes Unternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Handel mit Edelmetallen spezialisiert hat. Mit langjähriger Erfahrung und einer starken Expertise im Edelmetallmarkt strebt das Unternehmen danach, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Anleger gerecht werden. Die Einführung der „Gold Smart Chain“ ist ein weiterer Meilenstein, um den Zugang zu Edelmetallinvestitionen zu demokratisieren und eine sichere Umgebung für den Handel zu schaffen.



www.standardingold.com



