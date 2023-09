Vera Russwurm beendet nach fast 30 Jahren ihre Talkshow

Auftakt zur finalen Staffel von „Vera“ am 15. September in ORF 2

Wien (OTS) - Am 15. September 2023 startet Vera Russwurm in die letzte Staffel ihrer Talkshow „Vera“, nachdem sie Mitte August überraschend erklärt hatte, mit Ende des Jahres ihre beliebte Sendung zu beenden. „Loslassen ist nicht leicht, aber ich hatte das Gefühl, dass nach 45 Jahren im ORF und fast 30 Jahren meiner Talkshow der richtige Zeitpunkt jetzt gekommen ist“, so die Talkqueen. Dazu Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich bedaure die Entscheidung von Vera Russwurm sehr, aber ich werde ihr ein Angebot machen, das sie nicht abschlagen kann, um sie weiterhin dem ORF zu erhalten!“

In der ersten Folge dieser Staffel am Freitag, dem 15. September 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 begrüßt sie den Landeshauptmann und Bürgermeister von Wien, Dr. Michael Ludwig, der sich erstmals im TV von einer sehr privaten Seite zeigt. Außerdem Schauspiel-Star Harald Krassnitzer, der seine mehr als 2.000 Kilometer lange Reise auf der Donau schildert – ganz allein mit Zelt, auf einer sieben Meter kleinen, ungedeckten Zille.

