Sandra Hofmann mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Stadtrat Peter Hacker verlieh gestern Abend das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an MMag. DDr. Sandra Hofmann, B.Eng., Geschäftsführerin der Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft m.b.H. (WSB), ein Unternehmen der Wien Holding. Der Festakt zur Verleihung fand im Beisein zahlreicher Gäste aus Wirtschaft und Politik im VIP-Club im Ernst-Happel-Stadion statt. Stellvertretend für den Bürgermeister überreichte der Amtsführende Stadtrat Peter Hacker diese wichtige Auszeichnung des Landes und hielt auch die Laudatio.

„Sandra Hoffmann hat über Jahrzehnte lang den Sport gefördert wie keine andere Person im Sportmanagementbereich, die ich kennenlernen durfte. Mit Ihrem außergewöhnlichen Engagement, Ihrer Zielstrebigkeit und Ihrer persönlichen Leistung hat sie einen wichtigen Beitrag im Sport- und Unterhaltungsbereich dazu geleistet, Wien zu dem zu machen, was es heute ist: Die lebenswerteste Stadt im Herzen Europas. Sie trägt den Sport im Herzen“, so Hacker.

Rund 80 Gäste aus Wirtschaft und Politik

Ein Streichquartett gab gleich zu Beginn des Festaktes „Bicycle Race“ von Queen zum Besten. Gehört Radfahren ja zu einer der größten Leidenschaften von Sandra Hofmann. Rund 80 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport darunter ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian, BDO CEO Mag. Peter Bartos, Werner Kuhn, die ehemaligen Vizebürgermeister*innen Grete Laska und Sepp Rieder sowie zahlreiche Weggefährt*innen begleiteten die feierliche Überreichung.

Wolfgang Katzian, Präsident ÖGB:

„Das einzige Manko, das ich Sandra Hofmann leider attestieren muss ist, dass ihr Herz für grün-weiss schlägt. Umso höher ist ihr Einsatz für meinen Herzensclub zu werten. Sie hat uns den Wechsel vom Prater nach Favoriten durch den Abtausch mit dem Wiener Fußballverband ermöglicht, die Standortsuche und wirtschaftlichen Grundsteine für die Akademie gelegt und auch mit dem großen Paket für beide Wiener Spitzenclubs im Herbst 2011 die Basis für den Umbau der Generali Arena in eine top moderne Fußballarena geschaffen.

Unvergessen sind mir auch die Champions League Spiele in Gruppenphase 2013 für welche Sandra Hofmann mit ihrem Team hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen hat...“

Werner Kuhn, Aufsichtsratsvorsitzender Bundes-Sport GmbH:

„Seit dem Jahr 2000 lernte ich in verschiedensten Aufgaben und Herausforderungen im Sport in Wien, Frau MMag. DDr. Sandra Hofmann kennen. Völlig offen, ob es logistische, wirtschaftliche, infrastrukturelle oder juristische Aufgaben in Sportangelegenheiten in Wien waren, Hofmann löste diese oft sehr komplexen Herausforderungen mit ausgezeichneter Bravour.

Aus meinen annähernd 30-jährigen Managementfunktionen für den SK Rapid, möchte ich ein besonderes grün-weißes Danke aussprechen. Die wesentliche Grundlage, dass Rapid das Allianzstadion in der Heimat von Rapid, in Hütteldorf bauen konnte, wurde mit großem Geschick von Hofmann begründet. Ihr überragendes Fachwissen und Erfahrung war immer die Grundlage für Ihre Lösungen. Ihre Bereitschaft kenne ich grenzenlos, egal zu welcher Tageszeit, ob 5:00 h Früh oder Mitternacht, ihre Einsatzbereitschaft für den Sport in Wien, war Hofmann immer eine Herzensangelegenheit. Ich gratuliere mit tiefer Verneigung Frau MMag. DDr. Sandra Hofmann zu ihrer verdienten Auszeichnung.“

Mag. Peter Bartos, Geschäftsführender Partner BDO Austria:

„Mit Sandra Hofmann verbindet mich eine fast zwei Jahrzehnte lange berufliche Zusammenarbeit, die immer von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt war. Besonders beindruckt hat mich dabei ihre Leidenschaft, ihre Ausdauer und ihr Anspruch, den Dingen auf den Grund zu gehen.“

Robert Sedlacek, Präsident des WFV:

„Wir haben als Wiener Fußballverband Frau DDr. Hofmann viel zu verdanken. Sie ermöglichte uns im Ernst-Happel-Stadion unser Landesausbildungszentrum (LAZ), die Schiedsrichterausbildung und deren Training und unseren Verbandssitz unter besten Rahmenbedingungen zu etablieren. In Ihrer Ära als Leiterin des Sportamts hat sie zudem wichtige Impulse für den Wiener Fußball gesetzt. Neben zahlreichen infrastrukturellen Projekten, war sie es, die die Fußballnachwuchssportförderung mit uns gemeinsam entwickelt und ins Leben gerufen hat. Mit dieser Förderung wird bis heute sichergestellt, dass die Vereine mit der besten Nachwuchsarbeit auch die größtmögliche Unterstützung bekommen. Sie war und ist auch Vorreiterin, wenn es um die Unterstützung des Mädchen- und Frauenfußballs geht. Ich freue mich wirklich, dass ihr mit der heutigen Auszeichnung auch vom offiziellen Wien der Dank für ihren unermüdlichen Einsatz für den Sport und den Fußball im Besonderen zuteilwird.“

GR LAbg. Ing. Christian Meidlinger; Vorsitzender Younion:

„Ich freue mich, dass Sandra Hofmann heute mit dem silbernen Ehrenzeichen um die Verdienste des Landes Wien ausgezeichnet wird. Es ist schon eindrucksvoll, wie sie sich über die Jahrzehnte in einer überwiegend Männer-dominierten Landschaft des Sports mit ihrer Beharrlichkeit und ihrem Können durchgesetzt hat. Ihre Entschlossenheit und Ihre Vision haben nicht nur den Sportbereich positiv beeinflusst, sondern halfen der Stadt, dass sie mit ihrem Mitarbeiter*Innen gemeinsam in den letzten Jahren wichtige Beiträge zur Krisenbewältigung (Flüchtlingsnotquartiere 2015 und Ukraine, Teststraßen etc.) leisten konnte. Mit ihrer sozialen Kompetenz ist sie auch Vorbild für aktuelle und zukünftige Generationen.“

Grußbotschaften kamen unter anderen von Martin Kallen (CEO der UEFA), Alfred Ludwig (Generaldirektor des ÖFB i.R.), Dkfm. Hans Schmid und vielen anderen.

Martin Kallen, CEO UEFA Events SA:

Liebe Sandra, herzliche Gratulation zu Deiner hohen Ehrung! Es freut mich sehr, dass Du für Deine gute Arbeit, welche Du für die Stadt Wien seit vielen Jahren machst, diese hohe Ehrung erhältst.

Du kannst stolz darauf sein! Wünsche Dir noch viele erfolgreiche Jahre im Dienst der Stadt Wien.

Leider kann ich nicht persönlich an Deiner Feier teilnehmen. Lass Dich Feiern!

In Freundschaft,

Martin Kallen

CEO UEFA Events SA

Alfred Ludwig, Generaldirektor des ÖFB i.R.:

"Liebe Sandra, ich gratuliere Dir herzlichst zu Deiner mehr als verdienten Auszeichnung. Ich schätze Dich ob Deiner Geradlinigkeit und Deinen Einsatz für den Fußball! Du hast es mit uns sicher nicht immer leicht gehabt! Danke für Deine vorausschauende Denkweise und Arbeit hinter den Kulissen, mit welcher Du auch die Weichen gestellt hast, die letztendlich im Neubau des Allianz Stadions mündeten oder den Umbau der Generali Arena zur modernen Fußballarena ermöglichte. Danke auch, dass wir die EURO 2008 gemeinsam zum vollen Erfolg führen konnten.“

Dkfm Hans Schmid, Geschäftsführer Birko Group GmbH:

„Frau Dr. Sandra Hofmann war als Chefin der Magistratsabteilung 51 unser direkter Gesprächspartner bei der Renovierung und Neugestaltung des Eissportzentrums Kagran. Sie hat die Interessen der Gemeinde Wien mit großem Einsatz vertreten, aber auch Verständnis gehabt für die Bedürfnisse eines Eissportzentrums, das nicht nur eine Heimstätte für die Vienna Capitals ist, sondern auch ein hohes Maß an soziale Leistungen wie z.B. Publikumseislauf, Behinderteneislauf, Senioren Eislauf erbringt.

Wir gratulieren Frau Dr. Hofmann zum Silbernen Ehrenzeichen aus ganzem Herzen.“

Ewald Tatar, CEO Barracuda Holding & Präsident der IGÖV:

„Ich kann aus terminlichen Gründen leider nicht zu Ihrer Ehrung kommen, ich darf Ihnen auf diesem Weg - und dies auch sicher im Namen einiger Konzertveranstalter - sehr herzlich zu dieser Auszeichnung gratulieren.

Sie haben es in wenigen Jahren geschafft, das Ernst-Happel-Stadion als einem der begehrtesten Veranstaltungsorte für große Shows in Österreich zu etablieren. 7-10 ausverkaufte Häuser im Prateroval wären noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen. Gemeinsam gelingt uns dies jetzt schon das dritte Jahr en suite. Unvergessen wird mir auch bleiben, wie wir gemeinsam binnen 14 Tagen das Benefiz Konzert zu Gunsten der Ukraine hochgezogen haben und zum vollen Erfolg führten.

Im Namen von Barracuda Holding und wohl auch der Branche somit herzliche Glückwünsche!“

Über Sandra Hofmann

Sandra Hofmann war 2005 - 2012 Leiterin des Sportamtes der Stadt Wien. In dieser Funktion hat sie u.a. zahlreiche Infrastrukturprojekte realisiert. Auch im Bereich der Sportförderung hat sie mit der neuen Fußballnachwuchssportförderung und dem Projekt Sportcontracting neue Impulse gesetzt. Außerdem war sie mit dem Venue Management bei zahlreichen Großveranstaltungen im Ernst Happel Stadion betraut, wie für die Spiele der beiden Wiener Top Clubs in der Champions League oder den verschiedensten Open-Air-Konzerten im Stadion. Als CEO der Lokalen Organisationskomitees war sie auch für die Abwicklung zahlreicher Europa- und Weltmeisterschaften in Wien verantwortlich, so zum Beispiel für die UEFA EURO 2008 oder für die Handball Europameisterschaft 2010. Hofmann hat Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft studiert und an der Universität Wien sowie an der Wirtschaftsuniversität Wien promoviert. Mit einem dritten - einem technischen -Studium erwarb Sandra Hofmann darüber hinaus auch den Bachelor eng. in Energietechnik.

Im Jahr 2012 übernahm Sandra Hofmann die kaufmännische Geschäftsführung der Wiener Stadthalle und es gelang ihr in wenigen Monaten eine Konsolidierung der finanziellen Situation ehe sie Mitte 2013 mit der Geschäftsführung der Wiener Sportstätten betraut wurde. Zum Portfolio der Gesellschaft gehören das Wiener Praterstadion – Ernst-Happel-Stadion, das Wiener Stadionbad, das Wiener Stadthallenbad sowie auch der Sporthallen A und B sowie die Eishalle der Wiener Stadthalle.

Mit dem Flüchtlingsnotquartier im Ferry-Dusika-Stadion, der ersten Teststraße Österreichs in Zeiten der größten Gesundheitskrise vor dem Ernst-Happel-Stadion oder auch den bei Kriegsausbruch des Ukraine Krieges wieder kurzfristig eingerichteten Flüchtlingsnotquartiers im Praterstadion half Hofmann mit ihrem gesamten Team immer dort, wo Unterstützung gerade gebraucht wurde.In wenigen Jahren hat sie das Wiener Praterstadion – Ernst-Happel-Stadion zu einer der beliebtesten Konzertarenen Europas weiterentwickelt. Mit bis zu einer halben Million Besucher*innen gehört das Prateroval trotz seines Alters zu den Top Locations.

Die beiden Bäder ziehen in Summe ebenfalls mehr als eine halbe Million Gäste pro Jahr an.

Rückfragen & Kontakt:

Tanja Lehner

Wiener Sportstätten GmbH

info @ wienersportstaetten.at