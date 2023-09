Mit BASiS.KULTUR.WiEN zu mehr Resilienz

Wien (OTS) - Die Vereinsakademie der BASiS.KULTUR.WiEN präsentiert das neue und umfangreiche Kursprogramm für den Herbst. Kulturschaffende, die in Vereinen engagiert sind oder das gerne tun möchten, sind die Hauptadressat:innen. Zum Auftakt gibt es ein Seminar zur Stärkung der Resilienz am 16. September.

Vielseitiges Programm im Herbst 2023



Zum Ende eines heißen Sommers beginnen die (Aus-)Bildungskreisläufe wieder. BASiS.KULTUR.WiEN präsentiert demgemäß das neue Herbstprogramm. Das Angebot ist breit gefächert und kostenlos. Am 16. September widmet sich Karl Allmer dem Thema Resilienz. Den Teilnehmer:innen soll geholfen werden, aus Stresssituationen stabiler herauszugehen und mögliche Burnout-Risiken zu minimieren. Denn die Mehrfachbelastung aus Beruf, Privatleben und ehrenamtlicher Tätigkeit kann Menschen an ihre Grenzen bringen und diesen die Lust an jenem nehmen, was eigentlich Spaß machen soll.



Weiter geht es am 20. September mit der Schreibwerkstatt. Hier wird unter anderem vermittelt, wie PR und Vermarktungsaktivitäten textlich klarer und somit erfolgreicher umgesetzt werden können. Ebenso wird die Option geboten, technische Skills in der Akademie zu erwerben. So gibt es am 24. Oktober den Crashkurs zu Sound- und Veranstaltungstechnik.



Das vielseitige und ambitionierte Programm soll Menschen in und im Umfeld von Kulturvereinen die Möglichkeit geben, die Vereinsarbeit lustvoller und wirkungsvoller zu gestalten. Das Ziel seitens BASiS.KULTUR.WiEN ist es auch, Expertise zu bündeln und weiterzugeben, damit die Vereinslandschaft in der Kulturszene Wiens ihr hohes Niveau halten und sogar noch ausbauen kann. Damit die Kurse auch didaktisch gut umsetzbar bleiben, ist die Teilnehmer:innenzahl auf 20 Personen beschränkt. Das gesamte Kursangebot und die Anmeldelinks gibt es hier.

„ Die Vereine sind ein wichtiger Bestandteil in der Welt der autodidaktischen Kunst- und Kulturschaffenden. Sie bieten Raum zum Austausch, zur Vernetzung und zur gemeinsamen Realisierung von Projekten, die einzeln schwer umzusetzen sind. Damit die Menschen in diesen Organisationen noch mehr Leidenschaft, noch mehr Professionalität und noch mehr Outreach erleben können, versuchen wir die Angebote unserer Vereinsakademie ständig zu verbessern und zeitgemäß zu gestalten “, erklärt Monika Erb, Geschäftsführerin der BASiS.KULTUR.WiEN.

Die Vereinsakademie als Säule der Freiwilligenarbeit

Die Vereinsarbeit stellt hohe Anforderungen an die Träger:innen und Mitarbeiter:innen der Vereine. Nicht nur Engagement, Kreativität und Idealismus sind gefragt, sondern auch Professionalität und jede Menge Fachwissen. Aufbauend auf dieser Erkenntnis wurde 2009 die Vereinsakademie gegründet, in deren Rahmen von BASIS.KULTUR.WIEN Weiterbildung und Beratung in Form von Workshops und Seminaren zu verschiedensten Themen für Interessierte angeboten werden. Die Vereinsakademie bietet auch Raum für informellen Austausch und Vernetzung.

Über BASiS.KULTUR.WiEN

BASiS.KULTUR.WiEN agiert als Trägerorganisation und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit. Darüber hinaus kuratiert BASiS.KULTUR.WiEN eigene Kulturangebote und engagiert sich in Kollaborationen. Ziel ist es, alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens anzusprechen. BASiS.KULTUR.WiEN steht für Dialog, Unterstützung und Vernetzung.

Resilienz stärken und Stressituationen leichter machen

Menschen, die sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren, tun dies meist aus Leidenschaft und Überzeugung. Dennoch können zu viele Aufgaben und ständiger Zeitmangel – neben Beruf, Familie, Freundschaften und anderen Verpflichtungen – zu Stress und Überforderung führen.



Damit die Vereinsarbeit langfristig Freude bereitet und sinnstiftend ist, braucht es Resilienz – also die psychische Fähigkeit, Stress zu bewältigen und zu verringern.

Datum: 16.09.2023, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Vereinslokal BASiS.KULTUR.WiEN

Reuenthalgasse 2-4/1/R02, 1150 Wien, Österreich

Url: https://basiskultur.at/bk-events/resilienz-staerken-und-stresssituationen-leichter-meistern/

