Grüne Wien/Spielmann: Stadt Wien setzt endlich „Rote Box“ gegen Periodenarmut in ganz Wien um

Wien (OTS) - Die Grünen Wien begrüßen die wienweite Umsetzung des Projekts „Rote Box“: „Über zwei Jahre lang haben wir Grüne uns für kostenlose Menstruationsprodukte eingesetzt – denn Bluten darf kein Luxus sein. Das Dranbleiben hat sich gelohnt“, freut sich Viktoria Spielmann, Frauen- und Sozialsprecherin der Grünen Wien.

Schon im Jänner 2021 haben die Grünen Wien den Stein ins Rollen gebracht und kostenlose Menstruationsartikel in den von der Stadt Wien geförderten Sozialeinrichtungen gefordert, in einem späteren Antrag dann an den Wiener Schulen. Das Projekt beugt Periodenarmut vor und bekämpft die Stigmatisierung der Periode – dennoch wurden alle Anträge von der Rot-Pinken Stadtregierung abgelehnt. Von Oktober 2021 bis Jänner 2022 wurde das Pilotprojekt „Rote Box“ dann doch von der Rot-Pinken Stadtregierung in der Brigittenau umgesetzt. Über 1,5 Jahre später wird es endlich wienweit umgesetzt.

Die Grünen Wien setzen sich darüber hinaus weiterhin für kostenlose Menstruationsprodukte an den Wiener Schulen ein: Dank des Sieger:innen-Projekts „Kostenloses Bluten“, das 2022 von der grünen Schüler:innenorganisation Verde für die Jugendmillion eingereicht wurde, gibt es nun freie Menstruationsprodukte an neun Pilotschulen in Wien. „Beim Pilotprojekt darf es aber nicht bleiben, denn es sollte mittlerweile völlig normal sein, dass es an allen Schulen kostenlose Menstruationsprodukte gibt. Das trägt zur längst fälligen Entstigmatisierung und zur Bekämpfung von Periodenarmut bei Schüler:innen bei“, so Spielmann abschließend.



