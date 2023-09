Bezirksmuseum 18: Klein-Ausstellung „Währinger Park“

Wien (OTS) - 1923 wurde der „Währinger Park“ eröffnet, der sich seit nunmehr 100 Jahren bei Besucher*innen jeden Alters großer Beliebtheit erfreut. Das „runde“ Jubiläum des Naherholungsraums ist der Anlass für eine aufschlussreiche Klein-Ausstellung, die von Donnerstag, 14. September, bis Donnerstag, 21. Dezember, im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) unentgeltlich besichtigt werden kann. Vier Tafeln mit Bildermaterial plus Texten geben Auskunft über die Geschichte der weitläufigen Parkanlage, die sich zwischen Gymnasiumstraße, Mollgasse, Philippovichgasse und Semperstraße erstreckt. Mehr Informationen: Telefon 01/4000-18127 (Museumsleitung: Doris Weis). Beantwortung von Anfragen per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.



Auf rund 20 Seiten fasst ein Heft des „Museumsvereins Währing“ die Park-Historie zusammen. Die Publikation beschäftigt sich zum Beispiel mit den Themen „Erweiterungen und Kinderfreibad“, „Das 1848er-Denkmal“ und „Der Denkmal-Hain“. Gegen eine Spende von zumindest 1 Euro wird das Druckwerk im Museum abgegeben. Geöffnet ist das Währinger Bezirksmuseum jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Montag (10.00 bis 12.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Gesperrt bleiben die Räume an Feiertagen und schulfreien Tagen. Details im Internet: www.bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Währinger Park (Wiener Stadtgärten): www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/waehring.html

Währinger Park (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Währinger_Park

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at