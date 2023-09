Maßnahmen gegen Mangel an Arbeitsmediziner*innen beginnen zu greifen!

Ausbildungs-Offensive von AUVA, Ärztekammer und Bundesministerien füllt die Kurse – 2023 rund 150 Absolvent*innen

Wien (OTS) - Noch vor knapp zwei Jahren schlugen Expert*innen Alarm – ein Fehlbestand an mehr als 900 Arbeitsmediziner*innen schien unausweichlich. Inzwischen haben AUVA, Ärztekammer und die Bundesministerien für Arbeit und Wirtschaft sowie für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ein Informationsangebot für Interessierte geschaffen. Das Ergebnis sind nun volle Kurse für die Ausbildung zur*m Arbeitsmediziner*in. Insgesamt werden bis Ende 2023 rund 150 neue Arbeitsmediziner*innen ausgebildet sein.

Dennoch haben die neuen Expert*innen für Arbeitsmedizin nach wie vor eine reiche Auswahl an offenen Stellen: Denn aufgrund von Pensionierungen ist für die nächste Zeit mit konstant ca. 600 offenen Stellen zu rechnen.

Das Berufsbild „Arbeitsmediziner*in“ ist gerade in dieser Arbeitswelt im Wandel höchst attraktiv: „Home-Office, flexible Teilzeit und neue Mobilität schaffen dramatisch veränderte Rahmenbedingungen für das Arbeiten“, erklärt DDr. Karl Hochgatterer, MSc, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin.

Und er ergänzt: „Neben die körperlichen Belastungen treten immer mehr psychische Herausforderungen, die sich auf das persönliche Wohlbefinden und damit auf die Produktivität auswirken. Die verschiedenen Altersstufen, Gesundheitszustände und branchenspezifischen Abläufe fordern von der Arbeitsmedizin hohe Kompetenz, Einfühlungsvermögen und den Blick für Zusammenhänge. Genau darum ist der Alltag in der Arbeitsmedizin so abwechslungsreich wie in kaum einem anderen medizinischen Beruf. Zugleich sind die Rahmenbedingungen bis hin zur Arbeitszeit im Vergleich zu anderen ärztlichen Tätigkeiten sehr familienfreundlich und attraktiv.“

Für Interessent*innen bietet das Portal www.arbeitsmedizin-info.at umfangreiche Informationen zum Beruf Arbeitsmediziner*in. Zudem steht eine persönliche Hotline für individuelle Karriere-Planung zur Verfügung. Die Kommunikations-Anstrengungen, um dieses Paket unter potenziellen Arbeitsmediziner*innen bekannt zu machen, werden nun intensiviert und für noch mehr Sichtbarkeit der Vorteile einer arbeitsmedizinischen Tätigkeit sorgen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Robert Bauer, accelent communications

robert.bauer @ accelent.at

0043 664 737 265 93