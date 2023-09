SALESIANER Gruppe: Gelebte Nachhaltigkeit auf 100 Seiten!

Die SALESIANER Gruppe hat den neuen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und unterstreicht einmal mehr ihre Verpflichtung zu nachhaltigem Wirtschaften.

Wien (OTS) - Mit der Einführung der Miettextilien war die SALESIANER Gruppe bereits vor 50 Jahren Vorreiterin der Sharing und Circular Economy. SALESIANER ist weiterhin fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können. Dabei zielt die Nachhaltigkeitsstrategie darauf ab, den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg bei einem positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu verbinden. In den vergangenen Jahren hat SALESIANER daher weiter intensiv daran gearbeitet, Geschäftsprozesse zu optimieren und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu implementieren, um wirtschaftliche Effizienz im Einklang mit Ressourcenschonung zu steigern. Und der Erfolg kann sich sehen lassen: 8,65 % weniger Energieverbrauch seit 2019, 14,85 % weniger waschaktive Substanzen und 35 % mehr LKW, die mit der höchsten Abgasnorm unterwegs sind.

Umweltschutz gegen Klimawandel

Gelebter Umweltschutz als Maßnahme gegen den Klimawandel ist dabei selbstverständlich die zentrale Säule dieser Nachhaltigkeitsstrategie. SALESIANER ist es gelungen, Verbesserungen in Bezug auf den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch sowie beim Abfallmanagement zu erzielen. Die intensiven Bemühungen, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, umfassen die Integration erneuerbarer Energien, die Einführung energieeffizienter Technologien und die Förderung nachhaltiger Beschaffungspraktiken entlang der gesamten Lieferkette.

Soziale Verantwortung, Menschenrechte und Integrität

SALESIANER setzt sich ebenso entschlossen für Chancengleichheit, Inklusion und Diversität innerhalb der Organisation sowie des Unternehmensumfeldes ein. „Es liegt in unserer Verantwortung, Lieferanten und Partner zu fördern und bei Bedarf auch zu prüfen, damit die hohen SALESIANER-Standards in jeglicher Hinsicht eingehalten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Menschenrechte gewahrt werden und der faire Handel gefördert wird “, erklärt Dr. Mathias Nell, Sustainability Manager bei SALESIANER.

Erfolge und nächste Schritte

Der neue Nachhaltigkeitsbericht enthält detaillierte Informationen zu jenen Erfolgen, die die SALESIANER Gruppe in den Jahren 2020-2022 erzielen konnte, sowie zu laufenden und geplanten Maßnahmen zur laufenden Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens. Dazu zählen die stetige, wissenschaftsbasierte Reduzierung der CO₂-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen sowie des Wasserverbrauchs als auch der sorgsame Umgang mit Energiereserven in den Betrieben. Auch die Förderung von Entwicklungschancen soll unter anderem durch ein spezielles Trainingsprogramm weiter forciert werden. Zur Erreichung der gesetzten Ziele ist es zudem notwendig, die Zusammenarbeit mit Partnern und Lieferanten zu intensivieren – auch im Bereich Recycling von Alttextilien. Grund hierfür sind auch gesetzliche Anforderungen - wie zum Beispiel die Abfallrahmenrichtlinie und die erweiterte Herstellerverantwortung. Bei SALESIANER nimmt man diese Compliance-Entwicklungen jedoch als besondere Chance wahr. Durch bereits umgesetzte Projekte, dem selbstkritischen Diskurs und Hinterfragen interner Abläufe sowie kontinuierlicher Prozessanpassungen, blickt die SALESIANER Gruppe positiv in die Zukunft.

