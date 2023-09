Terminaviso: Pressegespräch European Health Forum Gastein: Die große Resignation in der Pflege

Am 26. September startet die wichtigste Gesundheitspolitikkonferenz für Europa. Einladung für Medienvertreter:innen

Bad Hofgastein (OTS) - Das Who is Who der Gesundheitspolitik und Top-Expert:innen beraten sich ab 26. September für vier Tage im Gasteinertal. Titel des European Health Forum Gastein 2023: „Health systems in crisis – countering shockwaves and fatigue“.

Aus diesem Anlass wird es am Eröffnungstag ein Pressegespräch für Medienvertreter:innen vor Ort geben.

Thema:

Die große Resignation in der Pflege.

Ermüdung, Burnout, Kündigungswelle: Was braucht es, um den Kollaps in der Pflege zu verhindern?

Wann:

Dienstag, 26.09.2023, um 16:00 Uhr

Wo :

Press Room, Conference Center, Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein

Teilnehmer:innen:

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales & Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Clemens Martin Auer, Präsident des European Health Forum Gastein

Simone Mérey, Pflegekraft und Co-Gründerin von „Heldyn“

Sabine Ludwig, Professorin für Diversität in der Medizin, Medizinische Universität Innsbruck





Film- und Fotomöglichkeit vor Ort.

Das EHFG findet als Hybridveranstaltung in Bad Hofgastein statt. Das vollständige Programm mit den verschiedenen Sitzungen, Referent:innen und Konferenzdetails finden Sie hier: European Health Forum Gastein (ehfg.org)

Das Pressegespräch wird auch online übertragen:

https://ehfg.idloom.events/european-health-forum-gastein-2023



Bitte melden Sie sich bei Interesse unter press @ ehfg.org oder +43 699 1011 2223 an.

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als europäische Konferenz für Gesundheitspolitik gegründet. Ziel ist es, eine Plattform für alle Interessengruppen im Bereich des Gesundheitswesens und darüber hinaus zu bieten. In den letzten 25 Jahren hat sich das EHFG als unverzichtbare Institution für die europäische Gesundheitspolitik etabliert und hat entscheidend zur Entwicklung von Richtlinien und insbesondere zum grenzüberschreitenden Austausch von Erfahrung, Information und Kooperation beigetragen. Führende Expert:innen nehmen an der Konferenz teil, die üblicherweise jährlich Ende September im Gasteinertal in den österreichischen Alpen stattfindet. Das EHFG 2023 wird vom 26. – 29. September wieder hybrid veranstaltet.

Rückfragen & Kontakt:

Britta Blumencron Gesundheitskommunikation

britta @ blumencron.at

+43 6991 0112223