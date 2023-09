Apple präsentiert iPhone 15: Wieviel wird auf willhaben aktuell für welches Smartphone bezahlt?

Österreich (OTS) -

willhaben-PayLivery: Durchschnittlich 914 Euro realisierter Verkaufspreis für ein Samsung Galaxy S23

iPhone 14 Pro Max mit 512 GB und ohne Simlock erzielte im Schnitt 1.093 Euro

Huawei P40 durchschnittlich um 209 Euro, OnePlus um 324 Euro verkauft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Apple mit den Modellen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die neueste Generation seiner Flagschiff-Serie präsentiert.

Für viele, die sich die neueste Ausgabe eines Smartphones zulegen möchten, beginnt in den Stunden und Tagen nach der offiziellen Präsentation das große Rechnen. Teile der geplanten Neuanschaffung durch den Verkauf des bestehenden Telefons zu finanzieren, ist ein immer beliebterer Trend. willhaben hat fast 10.000 Smartphone-Transaktionen über PayLivery, den sicheren Bezahl- und Versand-Service des Marktplatzes, und die dabei tatsächlich realisierten Kaufpreise der vergangenen Monate ausgewertet und zeigt auf, wieviel durchschnittliches Erlöspotential in welchem Smartphone noch stecken kann.

914 Euro für ein Samsung Galaxy S23

Steht ein Umstieg von Android und beispielsweise der bestausgestatteten und aktuellsten Samsung Galaxy-Reihe S23 auf das neueste iPhone bevor, können VerkäuferInnen mit einem Verkaufspreis von durchschnittlich 914 Euro rechnen. Soviel brachte im vergangenen halben Jahr im Schnitt ein neuwertiges S23 Ultra mit 512 GB Speicher, ohne Simlock. Die neuwertige 256 GB Variante war PayLivery-KäuferInnen durchschnittlich etwa 724 Euro wert. Das klassische S23 mit 256 GB erzielte im Schnitt rund 676 Euro, die 128 GB Version 550 Euro. 611 Euro wurden für das S22 Ultra mit 256 GB Speicher bezahlt, die faltbaren Modelle Galaxy Z Flip bzw. Fold, ohne Simlock und mit 512 GB Speicher, brachten zuletzt etwa 623 Euro ein. Vergleichbare Modelle mit 256 GB rund 547 Euro.

iPhone ersetzt iPhone

Ist man bereits EigentümerIn eines Apple iPhones und zieht den Kauf der neuesten Generation in Betracht, gibt es folgende Erlös-Aussichten für gut erhaltene Vorgängermodelle: Mit 1.093 Euro führt das iPhone 14 Pro Max mit 512 GB die Liste an, die 256 GB Version erlöste im Schnitt etwa 936 Euro – beides ohne Simlock. Dazwischen kam das iPhone 14 Pro via PayLivery mit 512 GB und rund 1.016 Euro zu liegen. Eine Generation davor, das iPhone 13 Pro Max, mit 256 GB, ist KäuferInnen im Schnitt 786 Euro wert. Ein klassisches 13er mit 256 GB brachte neuwertig 594 Euro, gebraucht immerhin noch 550 Euro ein. In diesem Bereich rangieren auch neuwertige iPhone 12 Pro Max Modelle mit 256 GB, diese brachten via PayLivery im vergangenen halben Jahr im Schnitt etwa 531 Euro ein. Mit dem gebrauchten iPhone 12 mit 256 GB konnte man immerhin noch rund 367 Euro Budget für eine Neuanschaffung lukrieren.

OnePlus und Huawei

Wer sich im vergangenen halben Jahr via willhaben PayLivery von einem neuwertigen OnePlus mit 256 GB trennte, konnte damit im Schnitt rund 324 Euro erzielen. Etwas stärker gebrauchte Exemplare brachten mit 256 GB durchschnittlich immerhin noch 229 Euro ein. Waren 128 GB Speicher an Bord und das OnePlus neuwertig, waren KäuferInnen bereit, etwas 197 Euro dafür auszugeben. Für ein gebrauchtes Mate 20 mit 128 GB waren noch 140 Euro zu lukrieren. Stand ein P40 aus dem Hause Huawei zum Verkauf, 256 GB und ohne Simlock, brachte dies im Schnitt etwa 209 Euro ein, ein neuwertiges P30 mit 256 GB spielte noch 187 Euro Budgetstütze für den Erwerb eines neueren Modelles ein.

Die vollständige Tabelle mit allen genannten Modellen und Preisen auf einen Blick finden Sie im Anhang dieser Aussendung.



willhaben-Verkaufs-Tipp: Mit PayLivery, Käuferschutz und Premiumversand besonders attraktive Smartphone-Anzeigen schalten

Um als VerkäuferIn besonders auch für weiter weg wohnende InteressentInnen in Frage zu kommen, empfehlen wir, die kostbaren Stücke mit PayLivery-Option auf willhaben zu stellen. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen attraktiven Käuferschutz und Premiumversand. Weitere Details zu PayLivery finden Sie hier.

Neue PayLivery-Möglichkeit: „Sofort kaufen“

Auf vielfachen Wunsch hat willhaben kürzlich die PayLivery-Option „Sofort kaufen“ realisiert. Anhand dieser Funktion können KäuferInnen die Ware direkt ohne klassische Kaufanfrage bezahlen. Preisverhandlungen sind hierbei nicht möglich. Es gilt der von VerkäuferInnen in der Anzeige angegebene Verkaufspreis.

Über die Auswertung

Für die vorliegende Analyse wurden von willhaben rund 10.000 über die willhaben PayLivery-Option tatsächlich realisierte Smartphone-Verkäufe samt zugehöriger Preise ausgewertet (keine Angebotspreise aus Anzeigen, Anm.). Nur Verkäufe ab dem Stichtag 1. April 2023 (bis inklusive 11. September 2023) wurden in die Auswertung genommen. Gänzlich neue und auch defekte Smartphones sowie jene mit Simlock fanden keinen Eingang in die Erhebung. Zudem mussten pro exaktem Modell (Hersteller, Modell, Zustand, Speicher und Simlock-Status) für den Verbleib in der Erhebung und die Auswertung eines Durchschnittspreises mindestens fünf Verkäufe erfolgt sein.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at