Wichtige Konsument:innen-Information

Produktrückruf zur Reparatur des LETTAN Spiegels ausgeweitet, da die Gefahr besteht, dass die Wandbeschläge brechen.

Vösendorf (OTS) - Für IKEA steht die Sicherheit seiner Kundinnen und Kunden an oberster Stelle. Deshalb verlängert IKEA den Rückruf der Wandbeschläge des LETTAN Spiegels mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2105 (21 steht für das Jahr und 05 für die Kalenderwoche der Produktion) und mit Lieferantennummer 21944, Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2325 (23 steht für das Jahr und 25 für die Kalenderwoche der Produktion). Es besteht die Gefahr, dass Wandbeschläge brechen.



IKEA bittet alle Kundinnen und Kunden, die einen betroffenen LETTAN Spiegel mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2105 und mit Lieferantennummer 21944, Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2325 besitzen, diesen nicht mehr zu benutzen und kostenlos Ersatz für die Wandbeschläge zu bestellen.



Im Januar 2023 hat IKEA einen Rückruf für die Reparatur bestimmter LETTAN-Spiegel herausgegeben, weil Wandbeschläge gebrochen waren. Nach weiteren eingehenden Untersuchungen sowie zusätzlichen Prüfungen bei den Lieferanten hat IKEA festgestellt, dass fehlerhafte Wandbeschläge über einen längeren Zeitraum in der Produktion verwendet wurden, als IKEA bisher bekannt war. IKEA entwickelt alle seine Produkte unter Anwendung eines strengen Risikobewertungs- und Testprogramms, um sicherzustellen, dass sie alle geltenden Gesetze und Normen der Länder erfüllen, in denen sie verkauft werden. Wir haben nun erfahren, dass trotz aller Sorgfalt das Risiko besteht, dass einige der Beschläge, mit denen die LETTAN Spiegel an der Wand befestigt werden (mit Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2105 und mit Lieferantennummer 21944, Datumsstempeln vor und bis einschließlich 2325), gebrochen sind. Dies hat wiederum dazu geführt, dass einige Spiegel unerwartet heruntergefallen sind. Da die Sicherheit der Kund:innen oberste Priorität hat, hat IKEA beschlossen, den Rückruf als Vorsichtsmaßnahme zu verlängern.



Ein Ersatz für die Wandbeschläge der LETTAN Spiegel kann selbstverständlich kostenlos bestellt werden. IKEA ruft alle betroffenen Kund:innen auf, die benötigte Anzahl der Ersatzbeschläge selbst online zu bestellen. Die Beschläge können von Mitarbeiter:innen ebenfalls via ASAP bestellt werden. Die Artikelnummer bzw. Ersatzteilnummer lautet 139298/1.



IKEA entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen könnten.



Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ikea.com/at/de/customer-service/product-support/recalls/ oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800 081 061.



Rückfragen & Kontakt:

Uwe Blümel PR-Leader Österreich T:+43 676 4452118 uwe.bluemel @ ingka.ikea.com