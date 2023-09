AVISO 19.9.2023: Pressekonferenz Statistik Austria: Wie wohnt Österreich?

Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2021

Wien (OTS) - Wie viele Haushalte in Österreich wohnen im Eigentum, wie viele zur Miete? Wie wohnen junge, wie alte Menschen? Wie haben sich die Wohnungsgrößen und die Zahl der Wohngebäude in den vergangenen zehn Jahren verändert und welche regionalen Unterschiede gibt es? In wie vielen Wohnungen ist niemand gemeldet?

Statistik Austria präsentiert die jüngsten Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung, die im Rahmen der Registerzählung alle zehn Jahre den gesamten Gebäude- und Wohnungsbestand in Österreich erfasst.

Zahlen, Daten und Fakten zum Wohnungsbestand in Österreich vor dem Hintergrund von Bevölkerungswachstum und sich abschwächender Baukonjunktur sind Themen der Hybrid-Pressekonferenz mit:

Prof. Dr. Tobias Thomas, Generaldirektor Statistik Austria

Dr. Regina Fuchs, Leiterin der Direktion Bevölkerung Statistik Austria

Datum: Dienstag, 19. September 2023, 9:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien

Oder online via Zoom: https://zoom.us/j/92268277742?pwd=M1MwTS9ucGEydWhiWjFqNDFLK3FEUT09

Meeting-ID: 922 6827 7742; Kenncode: wohnen

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 18. September 2023 an presse@statistik.gv.at.

PK Wie wohnt Österreich?

Datum: 19.09.2023, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heidi Liedler-Frank, MSc

Statistik Austria

Leiterin Center Medien und Kommunikation

presse @ statistik.gv.at

Tel.: +43 1 711 28-7777

https://www.statistik.at