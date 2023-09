Oö. Volksblatt: "OÖ im arbeitsmodus" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 13. September 2023

Linz (OTS) - Während die Regierungsarbeit in Wien zuletzt etwas stotterte, befindet sich das schwarz-blaue Team Oberösterreich voll im Arbeitsmodus. So einigten sich die beiden Parteien bei ihrer traditionellen Arbeitsklausur, heuer im Mühlviertel, darauf, vorrangig die akuten finanziellen Belastungen der Menschen zu lindern. Das bedeutet, wichtige Hilfestellungen noch einmal zu verstärken: für die Bevölkerung – was Teuerung und Wohnkosten betrifft – und auch für die Gemeinden – was Infrastrukturmaßnahmen betrifft. Dazu nimmt das Land OÖ erneut zig Millionen Euro in die Hand und verteilt das Geld zielgerichtet auf die jeweiligen Hotspots.

Auch die Bemühungen, Oberösterreich zum Kinderland zu machen, und das Bekenntnis, dass die Kinder unsere Zukunft sind, zeigen die Verantwortlichen in einer aktiven Rolle. Dazu kommt, dass im Wirtschaftsbundesland Nummer 1 für die Erreichung der Klimaziele auf Hochtouren gearbeitet wird – und nicht nur darüber geredet.

Erfreulicher Zusatzaspekt: Der oö. Finanzhaushalt wird dabei nicht aus den Augen verloren. Auf dem Weg zurück zur Normalität wollen LH Stelzer und sein Vize Haimbuchner schon im kommenden Jahr per Landesgesetz einen Schuldendeckel fixieren – als Beleg für den verantwortungsvollen Umgang mit unserem Steuergeld.

