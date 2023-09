Katastrophen in Nordafrika: Rotes Kreuz hilft betroffenen Regionen in Marokko und Libyen

Tausende Tote, Verletzte und Vermisste nach Erdbeben und Überschwemmungen – Internationale Hilfe für Menschen in betroffenen Gebieten

Wien (OTS) - Wien (Rotes Kreuz): In den vergangenen Tagen wurde Nordafrika von mehreren schweren Naturkatastrophen erschüttert. Vergangenen Freitag kam es in Marokko zu einem Erdbeben der Stärke 6,8. Mehr als 2.800 Menschen verloren in der Region um Marrakesch ihr Leben. Die Suche nach Vermissten läuft, es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Opfer weiter stark ansteigen wird.

Am vergangenen Sonntag sorgte der Sturm „Daniel“ im Nordosten von Libyen für die stärksten Regenfälle seit mehr als 40 Jahren. Es kam zu schweren Überschwemmungen, inzwischen stieg die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf mehr als 3.000. Weitere 10.000 Menschen gelten als vermisst, auch in Libyen werden die Opferzahlen daher voraussichtlich weiter steigen.

Dramatische Lage im Nordosten Libyens

„Die Situation für die Menschen in den betroffenen Regionen ist dramatisch. Wie in Marokko sind viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Die beschädigte Infrastruktur macht es für die Rettungskräfte schwierig, in die Einsatzgebiete vorzudringen“, erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir sind bereit, die Organisationen in der Region zu unterstützen.“

Beschädigte Infrastruktur macht Hilfsmaßnahmen schwierig

Der Libysche Rote Halbmond mobilisierte seine Einsatzkräfte bereits vor den katastrophalen Überflutungen. Als erste Maßnahmen wurden Menschen evakuiert, Erste Hilfe geleistet und nach Vermissten gesucht. Gemeinsam mit der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes werden weitere Maßnahmen koordiniert. Michael Opriesnig erklärt: „Wir stehen im ständigen Austausch mit den Kolleg:innen vor Ort, um für die richtigen Maßnahmen in den betroffenen Regionen zu sorgen.“

Die Menschen in Österreich ruft Michael Opriesnig zu Spenden auf: „Bereits nach dem Erdbeben in Marokko haben die Österreicherinnen und Österreicher ihre Solidarität und Hilfsbereitschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch in Libyen stehen die Menschen jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz. Bitte helfen Sie, die Not in diesen so schwer getroffenen Regionen zu lindern.“

