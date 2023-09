Über Geld spricht man doch:

Kostenlose Anlaufstellen zum Thema Geld öffnen österreichweit - Bildung & Beratung Geldleben, ein Förderprojekt des Sozialministeriums

Wien (OTS) - Ein freies und selbstbestimmtes Leben mit weniger Geldsorgen kann auch in Zeiten von hoher Inflation und sinkender finanzieller Ressourcen möglich sein. Den Weg dahin will künftig der Verein Three Coins mit Bildung & Beratung Geldleben ebnen und hat die erste Niederlassung in Wien eröffnet. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen, darunter auch Vize-Bürgermeister der Stadt Wien Christoph Wiederkehr wurde das neue Beratungs- und Bildungsmodell einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. In den kommenden Wochen folgen weitere Beratungsstellen in Niederösterreich und der Steiermark.

Bildung & Beratung Geldleben ist eine kostenlose Anlaufstelle, die Hilfe zu allen Sorgen und Fragen rund um das Thema Geld bietet. Das Ziel ist es, mit niederschwelliger Vermittlung von Finanzbildung und individueller Begleitung in herausfordernden Situationen nicht nur armuts- oder ausgrenzungsgefährdeten Menschen direkt zu helfen, sondern die Finanzkompetenz der Menschen in Österreich insgesamt zu stärken und das Thema Geld zu enttabuisieren. Künftig wird Bildung & Beratung Geldleben Menschen in Wien, St. Pölten und Graz kostenlos und unabhängig bei allen Sorgen und Fragen rund um das Thema Geld unterstützen. Möglich macht das eine Förderung des Sozialministeriums.

„Viele Menschen stehen in der aktuellen Situation vor großen finanziellen Herausforderungen. Immer mehr stellen sich die Frage, wie sie ihre grundlegenden Bedürfnisse decken und ihre finanzielle Situation handhaben sollen. Der Umgang mit Geld spielt dabei eine wichtige Rolle. Und genau hier setzt Bildung & Beratung Geldleben an. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dieses Projekt zu ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Armutsprävention in Österreich zu leisten“, erklärt Sozialminister Johannes Rauch.

„Es ist von enormer Bedeutung, zu wissen, wie man mit seinen Finanzen umgehen muss, um sein Leben erfolgreich gestalten zu können und welche Möglichkeiten es im Umgang mit Geld gibt. Wir haben in den vergangenen Jahren im Jugendbereich gesehen, dass sich aus Unwissenheit viele junge Menschen bereits verschulden. Das ist nicht notwendig, wenn in der Bildung die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden. Daher haben wir in Wien schon seit längerer Zeit in der Bildungsdirektion einen Schwerpunkt für Finanzbildung geschaffen und es freut mich sehr, dass mittlerweile über 2200 Wiener Schüler*innen den Finanzführerschein in einer Kooperation der Bildungsdirektion für Wien, der Arbeiterkammer und der Schuldnerberatung abgelegt haben. Jede Initiative wie die heute präsentierte hilft jungen Menschen, ihre finanziellen Angelegenheiten besser zu regeln und mehr Einblick in lebenswichtige Bereiche zu bekommen“, sagt Wiens Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Finanzkompetenz möglichst vieler Menschen zu stärken und Armut präventiv zu begegnen – denn gute Geldentscheidungen sind ein Schlüssel zu einem selbstbestimmten und unabhängigen Leben. Mit Bildung & Beratung Geldleben schließen wir eine Lücke und verschränken die Vermittlung von Finanzbildung mit den Feldern der Sozialarbeit und Lebens- und Sozialberatung. Entstanden ist ein wirkungsvolles Angebot für jede und jeden“, erläutert Goran Maric, Vorstandsvorsitz von Three Coins bei der Eröffnung in Wien.

Bildung & Beratung Geldleben bietet individuelle Begleitung bei Geldfragen vor Ort sowie virtuell. Hinzu kommen zahlreiche Informationsmaterialien, Workshops und Vorträge sowie ein Service-Telefon und -Chat. Die Vernetzung mit anderen hilfreichen Anlaufstellen wird ebenfalls angeboten.

„Nach vielen Monaten der Vorbereitung sind wir stolz, Bildung & Beratung Geldleben an drei Standorten zu eröffnen. Jede*r kann sich in den Beratungsstellen unkompliziert und niederschwellig persönliche Begleitung zu zahlreichen Geldfragen holen oder an Bildungsveranstaltungen teilnehmen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen in herausfordernden Situationen.“, so Lena Gugenberger, Projektleiterin von Bildung & Beratung Geldleben.

Kaufkraft, Überschuldung und Konsumkredite – besorgniserregende Situation

Die Zahlen rund um die finanzielle Situation vieler Menschen in Österreich sprechen eine eindeutige Sprache: Über 1,5 Millionen Menschen sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet(1). Beinahe 40 Prozent der Bevölkerung haben keine finanziellen Rücklagen(2). Für knapp 80 Prozent der Österreicher*innen ist mangelhafte finanzielle Sicherheit im Alter eines der Top drei Risiken(3) und 83 Prozent der jungen Erwachsenen fühlen sich in Geldfragen nicht sattelfest(4). Dass Geld nach wie vor für viele ein Tabuthema ist, verschärft die Problematik zusätzlich.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Engagement in der Finanzbildung und bei der Begleitung von Menschen in herausfordernden Situationen einen positiven und nachhaltigen Beitrag auf das Leben vieler leisten können. Mangelnde Finanzbildung soll künftig kein Grund mehr für Geldsorgen und Armut sein. Wir wissen aber auch, dass wir erst am Anfang stehen und wollen unsere Serviceleistungen österreichweit kontinuierlich ausbauen “, so Goran Maric abschließend.

Über Bildung & Beratung Geldleben

Bildung & Beratung Geldleben ist ein gemeinnütziges Projekt und aus Mitteln des Sozialministeriums gefördert.

Three Coins ist ein gemeinnütziger Verein und Verified Social Enterprise, das seit über 10 Jahren wirkungsvolle Bildungsformate und Strategien für mehr Finanzkompetenz in der Gesellschaft entwickelt und umsetzt. Three Coins ist der Überzeugung, dass ein guter Umgang mit Geld einer der größten Hebel für Selbstbestimmung, Chancengleichheit und eine gesunde Volkswirtschaft ist. Deshalb stärken sie die Finanzkompetenz so vieler Menschen wie möglich auf lebensnahe und wirkungsvolle Weise. Um das zu erreichen, arbeiten sie mit der öffentlichen Hand, NGOs und privaten Organisationen zusammen.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.geldleben.at

Bilder der Eröffnung finden Sie unter: UNIQUE relations/ Onlineportal

Adresse und Öffnungszeiten Bildung & Beratung Geldleben Wien:

Nußdorfer Straße 27, 1090 Wien

+43 720 303004

Öffnungszeiten:

• Dienstag: 08:00-16:00 Uhr, Mittwoch: 11:00-19:00 Uhr, Donnerstag: 10:00-18:00 Uhr

• Beratungen sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich!





