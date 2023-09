Verena Riedler verstärkt ab sofort Geschäftsführung bei Crowd4Climate

Gutes für den Klimaschutz bewirken und dabei eine solide Rendite erzielen – das ist für viele Menschen heute kaum vorstellbar. Wir wollen zeigen, dass rundum sinnvolle Investitionen möglich sind und bieten unseren Anleger*innen dabei volle Transparenz - bis hin zu Webtalks mit dem Management der Projektpartner.“ Verena Riedler, Geschäftsführerin Crowd4Climate

Wien (OTS) - Crowd4Climate (C4C) bietet Privatanleger*innen über eine Online-Plattform eine einfache Möglichkeit, ihr Geld in Klimaschutzprojekten anzulegen. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt – Gutes bewirken und eine solide finanzielle Rendite – wird bei C4C durch einen transparenten Auswahlprozess für Klimaschutz-Projekte sichergestellt. Dies ist der Schwerpunkt von Riedlers Engagement in der Geschäftsführung.

Riedler verfolgt das ambitionierte Ziel, Projekte anzubieten, die uns in jeglicher Hinsicht reicher machen: mit ökologischer, sozialer und finanzieller Rendite - und damit klare Standards am Investmentmarkt zu setzen.

"Gutes für den Klimaschutz bewirken und dabei eine solide Rendite erzielen – das ist für viele Menschen heute kaum vorstellbar. Wir wollen zeigen, dass rundum sinnvolle Investitionen möglich sind und bieten unseren Anleger*innen dabei volle Transparenz - bis hin zu Webtalks mit dem Management der Projektpartner.“ Verena Riedler, Geschäftsführerin Crowd4Climate

GF-Team mit Impact-Expertin komplett

Mit Riedlers Bestellung komplettiert nun eine Aficionada für Impact (gesellschaftliche Wirkung) und erfahrene Unternehmensberaterin die Geschäftsführung von C4C, zusammen mit dem Finanz- und Startup Profi Stefan Kainz und dem Energiewende-Experten Oliver Percl. In den letzten sechs Monaten hat Riedler bereits ehrenamtlich für C4C gearbeitet und ist überzeugt: Geld hat eine immense Hebelwirkung in Sachen Klimaschutz.

Crowd4Climate - Direktinvestments in Klimaschutzprojekte als nachhaltige Geldanlage

Crowd4Climate bietet Privatanleger*innen und KMUs eine einfache Möglichkeit zur Geldanlage in Klimaschutzprojekte. Das Unternehmen bietet über die Online-Plattform www.crowd4climate.org Direktinvestments für Anleger*innen in Deutschland und Österreich an. Die Projekte erfüllen wirtschaftliche, soziale und ökologische Kriterien, um auf der Plattform gelistet zu werden. Betreiberin der Plattform ist die crowd4projects GmbH, ein Social Enterprise mit “Impact First” Prinzip. Sie hat ihren Sitz in Wien/Österreich und eine Zweigniederlassung in Frankfurt am Main/Deutschland. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und befindet sich im Besitz der Geschäftsführer*innen Stefan Kainz, Verena Riedler und Oliver Percl, sowie der C.E.L.L. Investment GmbH und der ÖGUT GesmbH.

Download

Ein Foto in Druckqualität von Mag.a Verena Riedler, GF Crowd4Climate kann heruntergeladen werden.

Copyright: © Monika Fellner

Plattform Crowd4Climate Beteiligung an nachhaltigen und regenerativen Klimaschutzprojekten Jetzt investieren

Rückfragen & Kontakt:

Weitere Informationen auf der Website www.crowd4climate.org oder persönlich bei Mag.a Verena Riedler, GF Crowd4Climate, T: +43 69919236110