Die ART VIENNA lädt am Wochenende nach Schönbrunn

Wien (OTS) - Die vierte Ausgabe der ART VIENNA, der Messe für internationale zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Design, findet von 15. bis 17. September im prachtvollen Ambiente der Orangerie in Schönbrunn statt. 30 Aussteller:innen präsentieren ein breites Spektrum an zeitgenössischer Kunst. Viele Werke fantastischer österreichischer Künstler:innen - von Anzenberger bis Zitko – werden präsentiert, aber auch afrikanische oder rumänische Shootingstars. Die Natur mit all ihrer Schönheit aber auch mit den Zeichen der Zeit hat Künstlerinnen und Künstler inspiriert. Manche Arbeiten zeigen die Faszination von Licht und wieder andere verzaubern mit Gesichtern und den Geschichten, die sie erzählen. Manche lassen einzigartige Bilder im Kopf entstehen und manche bewegen Auge und Seele.

Die Sonderausstellung „F, der weibliche Kosmos“, kuratiert von Sophia Vonier und Ema Kaiser präsentiert sechs nationale und internationale Künstler:innen und ein Skulpturengarten lädt ein zum Verweilen. Die ART VIENNA Sonderausgabe des Talkformats „Kunst und Schnittlauch“ sowie eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde zum Thema „More than Money“ runden das Messeerlebnis ab.

Die ART VIENNA International Art Fair ist eine junge Kunstmesse für internationale zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Design. Sie findet jährlich im Herbst in Wien statt und wird von M.A.C. Hoffmann konzipiert und organisiert.

ART VIENNA

International Art Fair

15.-17. September 2023

ORANGERIE SCHÖNBRUNN

Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

www.artvienna.org

Täglich 11 – 19 Uhr

Bilderdownload https://bilderserver.skyunlimited.at/ART-VIENNA/#

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter MAS, MAS

SKYunlimited

elke.weilharter @ skyunlimited.at

+43 69916448000