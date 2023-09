Gründung Zentraleuropäisches Adlerzentrum Thayatal

St.Pölten/Brno (OTS) - Am 07.09.2023 wurde das Zentraleuropäische Adlerzentrum Thayatal (ZAT) im Schüttkasten Neuruppersdorf, Gemeinde Wildendürnbach gegründet.

Die grenzübergreifend arbeitende NGO, bestehend aus tschechischen und österreichischen Land- & Forstwirten, Umweltschützern, Wirtschaftstreibenden, Sport-, Kultur- & Tourismusinitiativen, hat sich der langsam erholenden Adlerpopulation verschrieben.

Ziel der Organisation ist die Erfassung, Austausch, Schutz und Erforschung der Adler und deren beheimateten Landschaft im Weinviertel und Südmähren. Im Zuge dessen strebt das Zentrum auch Aufklärung von Schülern, Sensibilisierung der Bevölkerung und touristische in Wert Setzung der Adler und deren Umwelt an.

Die Landschaft rund um das Thayatal stellt ein ökologisches Kleinod dar, das durch wenig Infrastruktur (Schnellstraßen, Windräder, Hochspannungsleitungen, …), geringer Verbauung und einem überdurchschnittlichen Anteil von Ökologischen Landbau geprägt ist. Dadurch konnte sich eine Fülle von Arten in der Gegend halten bzw. wieder etablieren.

Besonders die Population von See- und Kaiseradler hat sich in der Gegend während der letzten Jahre langsam erholt. Ursprünglich galten die Tiere in der Region als ausgestorben, aber dank der speziell beruhigten Umstände entlang der Grenze hat sich ein kleiner, stetig wachsender Bestand entwickelt.

Der Arbeitsfokus der NGO umfasst das Einzugsgebiet vom Nationalpark Thayatal entlang der Thaya bis hin zum UNESCO Biosphären Park Dolni Morava. Die Mitglieder der NGO freuen sich über den erreichten Meilenstein und laden gleich gesinnte Unternehmen, Initiativen und Organisationen zur Mitarbeit ein.

