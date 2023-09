Auftakt im Europa-Ausschuss: Ukrainischer Botschafter Vasyl Khymynets am Donnerstag in Niederösterreich zu Gast

Vorsitzender des Europa-Ausschusses, LAbg. Georg Ecker, stellt ambitioniertes Jahresprogramm vor

Ich freue mich auf produktive Gespräche im Ausschuss. Aktive Europapolitik und der gewissenhafte Austausch mit wichtigen Personen in Europa sind angesichts großer Herausforderungen das Gebot der Stunde Georg Ecker

St. Pölten (OTS) - Seit der jüngsten Landtagswahl ist der Grüne Klub im NÖ Landtag für den Vorsitz im Europa-Ausschuss verantwortlich, aus seiner Mitte wurde Europasprecher LAbg. Georg Ecker von den Ausschussmitgliedern einstimmig in diese Funktion gewählt. In Abstimmung mit Landtagspräsident Karl Wilfing und den Mitgliedern des Ausschusses schnürte Ecker ein Paket für die parlamentarische Arbeit des bevorstehenden Sitzungsjahres. Den Auftakt dieses Engagements bildet der diesen Donnerstag anberaumte Besuch des ukrainischen Botschafters, Seine Exzellenz Vasyl Khymynets, und Ihrer Exzellenz Cristina Fraile Jiménez de Muñana, Botschafterin des Königreiches Spanien, in St. Pölten.

Georg Ecker äußert sich erwartungsvoll: „ Ich freue mich auf produktive Gespräche im Ausschuss. Aktive Europapolitik und der gewissenhafte Austausch mit wichtigen Personen in Europa sind angesichts großer Herausforderungen das Gebot der Stunde “.

In der aktuellen Sitzungsperiode des Europa-Ausschusses wurde folgendes Gesamtprogramm vereinbart:

Austausch mit dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Selmayr

Austausch mit dem Botschafter der Ukraine in Österreich, Seine Exzellenz Dr. Vasyl Khymynets

Besuch bei EU-Abgeordneten in Brüssel und Austausch mit div. Europäischen Institutionen bzw. Vertreterinnen und Vertretern

Austausch mit den Botschaftern des EU-Ratsvorsitzlandes in der zweiten Hälfte 2023 und ersten Hälfte 2024, Spanien und Belgien

