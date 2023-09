10. Bezirk: Country-Fans feiern im Böhmischen Prater

Wien (OTS) - Freund*innen zünftiger Western-Rhythmen sind beim stimmungsvollen „Country-Fest“ am Samstag, 16. September, und am Sonntag, 17. September, im gemütlichen Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) im Böhmischen Prater herzlich willkommen. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ lädt zu einer vergnüglichen Feier im Zeichen der Prärie ein. Samstag ist „Marc Miner“ von 14.30 bis 16.30 Uhr zu hören und von 17.00 bis 19.30 Uhr wird die „Dado Eldorado Band“ beschwingt aufspielen. Sonntag steht von 14.30 bis 16.30 Uhr die Combo „Nashville Express“ auf der Bühne und das Ensemble „Western Cowboys“ unternimmt von 17.00 bis 19.30 Uhr mit dem Publikum eine Musik-Reise in den „Wilden Westen“. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen für Country-Fans: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“).

An dem „Country-Fest“ nehmen Mitglieder von rund 20 heimischen „Line-Dance“-Klubs teil. Die Organisator*innen rechnen mit 100 bis 150 Tänzer*innen. Wer erstmals die Western-Szene entdecken will, ist bei der Zusammenkunft genauso gerne gesehen und kann bei einem Stand einschlägige Accessoires kaufen. Erteilung von Auskünften via E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.boehmischer-prater.com

Gruppe „Dado Eldorado Band“: www.dado-eldorado.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at