„WELTjournal“-Reportage „Iran – Ein Jahr‚ Frau, Leben, Freiheit‘“ am 13. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: Preisgekrönte Doku „Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari“

Wien (OTS) - Vor einem Jahr löste der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam die größten Massenproteste seit Jahrzehnten im Iran aus. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu am Mittwoch, dem 13. September 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Iran – Ein Jahr‚ Frau, Leben, Freiheit‘“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.20 Uhr die preisgekrönte Dokumentation „Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari“.

WELTjournal: „Iran – Ein Jahr‚ Frau, Leben, Freiheit‘“

Mahsa Amini war festgenommen worden, weil ihr Kopftuch verrutscht war. Im Iran herrscht Hijab-Pflicht, Frauen müssen bei Strafandrohung ein Kopftuch tragen. Bei den Protesten gegen das Mullah-Regime wurden viele meist junge Frauen und Männer, auch Minderjährige, auf offener Straße erschossen oder erschlagen, starben in Haft infolge von Misshandlungen und Folter oder wurden nach Schauprozessen hingerichtet. Das „WELTjournal“ zeichnet den Verlauf der Proteste nach: anhand von Videos, die junge Menschen unter großer Gefahr gefilmt haben und trotz Internetsperren auf Social Media verbreiten konnten. Von den ersten Demonstrationen vor dem Krankenhaus, in das Mahsa Amini eingeliefert wurde, über Aufnahmen aus Schulen, in denen Mädchen mutig Widerstand leisten, bis zu Videos, in denen junge Frauen auf der Straße tanzen – ein strafbares Vergehen im Iran. Außerdem kommen Angehörige der bei den Protesten getöteten jungen Menschen zu Wort. Aktivistinnen und Aktivisten erzählen aus dem Exil jene Geschichten, von denen das iranische Regime nicht will, dass die Welt sie erfährt.

WELTjournal +: „Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari“

Die iranische Studentin Reyhaneh Jabbari ist 19 Jahre alt, als ein Geschäftsmann sie vergewaltigt und sie ihn in Notwehr ersticht. Reyhaneh wird des Mordes angeklagt und schließlich zum Tod verurteilt. Sieben Jahre verbringt sie im Gefängnis und kämpft um Gerechtigkeit, nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mitgefangenen – vergebens. „WELTjournal +“ zeigt den preisgekrönten Film der deutschen Regisseurin Steffi Niederzoll, die am Schicksal von Reyhaneh Jabbari das Unrechtssystem im Iran sichtbar macht. Mit heimlich aus dem Land geschmuggelten Original-Ton- und Bild-Aufnahmen aus dem berüchtigten iranischen Gefängnis Evin, Tagebuchaufzeichnungen und Gesprächen mit Gefangenen, Anwälten und Verwandten porträtiert die Filmemacherin Reyhanehs Kampf um Gerechtigkeit.

