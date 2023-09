Kostelka/Korosec: Nach heutiger Gesprächsrunde mit Finanz- und Sozialminister zu Pensionen ist noch viel Luft nach oben

Weitere Gespräche notwendig

Wien (OTS) - Nach der heute Früh erfolgten Gesprächsrunde von Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka und Seniorenbund-Präsidentin LAbg Ingrid Korosec mit Finanzminister Dr. Magnus Brunner und Sozialminister Johannes Rauch sehen die beiden Pensionistenvertreter immer „noch viel Luft nach oben“.

„Die 9,7 Prozent Pensionsanpassung für 2024 wurde dabei im Wesentlichen akzeptiert“, gaben Kostelka und Korosec bekannt.

Bei den weiteren drei vorgebrachten Themen gab es noch keine Ergebnisse. Dies betrifft die Zwischenfinanzierung der Teuerung 2022/2023 aufgrund der in diesem Zeitraum zu geringen Pensionsanpassungen bei gleichzeitig dramatischen Preissteigerungen. Weiters die vor allem für künftige Pensionistinnen und Pensionisten brennende Frage der Aufwertung ihrer Gutschrift am Pensionskonto, damit nicht von Anbeginn der Pension hohe Verluste für die Neupensionistinnen und Neupensionisten entstehen. Hier wird laut Regierungsvertretern noch an Modellen und Lösungen gefeilt.

Was die Aliquotierung, also die prozentuell nur anteilige Pensionsanpassung im ersten Pensionsjahr betrifft, verlangten Kostelka und Korosec eine dauerrechtliche Abschaffung. Dies verlief mit Hinweis auf ein noch ausstehendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes ohne Ergebnis.

Kostelka und Korosec: „Es werden weitere intensive Verhandlungen notwendig sein!“ Die beiden Minister sagten weitere Gespräche „zeitnah“ zu.

