VP-Mahrer/Möllner: Frisches Duo für Volkspartei Währing

Oliver Möllner zum Bezirksparteiobmann gewählt - Beate Marx wird Bezirksparteiobmann-Stellvertreterin

Wien (OTS) - Beim Bezirksparteitag der Volkspartei Währing am gestrigen Montag wurde Bezirksvorsteherin Stellvertreter Oliver Möllner zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. Klubobfrau Beate Marx übernimmt die Funktion der Bezirksparteiobmann Stellvertreterin. Weiters fungieren auch Bezirksrat Johannes Schreiber und Seniorenbund Obfrau Ulli Ehrgott als Stellvertreter.

„Meine Gratulation gilt Oliver Möllner und seinem Team. Die Menschen in Währing haben mit Oliver Möllner und der Volkspartei auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für ihre Anliegen im Bezirk. Mein besonderer Dank gilt dem ehemaligen Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber und seinem Team für Ihre bisherige Arbeit im Bezirk, sowie Gemeinderätin Kasia Greco, die im Gemeinderat und Landtag täglich die Anliegen der Währingerinnen und Währinger vertritt“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

„Mein Dank gilt allen, die mich unterstützt haben und die im Bezirk seit Jahren hervorragende Arbeit leisten. Ich freue mich, diese Position gemeinsam mit einem starken und motivierten Team übernehmen zu dürfen. Mit Kasia Greco im Gemeinderat, Andreas Ottenschläger im Nationalrat und dem Team der Volkspartei Währing sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt. Dabei möchte ich mich auch bei meinem Vorgänger Johannes Schreiber bedanken und freue mich besonders, dass er weiter im Team der Volkspartei Währing ist“, so der neue Bezirksparteiobmann der Volkspartei Währing, Bezirksvorsteherin Stellvertreter Oliver Möllner.

Und weiter: "Vier Themenbereiche werden uns in den nächsten Jahren besonders begleiten: Bürgernähe – Mobilität – Bildung – Wirtschaft. Unser Ziel ist es, engen Kontakt zur Währinger Bevölkerung zu halten und ihre Interessen direkt zu vertreten. Die Beteiligung der Anrainerinnen und Anrainer an Projekten soll zur Regel werden. Wir setzen uns für eine gleichberechtigte Mobilität ein, die die Bedürfnisse aller Währingerinnen und Währinger berücksichtigt. Im Bildungsbereich wollen wir ausreichend Kindergartenplätze sicherstellen und die Schulen mit moderner Infrastruktur ausstatten. Zudem streben wir eine verbesserte Nahversorgung durch gestärkte Märkte und die Förderung der Währinger Wirtschaft an.“

