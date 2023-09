SPÖ Kärnten gratuliert den Absolvent:innen der 14. Kärntner Nachwuchsakademie

Kaiser: Die NAK steht für konstruktives mitgestalten, Politik in seiner Gesamtheit verstehen und lösungsorientiert für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft arbeiten

Klagenfurt (OTS) - „Aus schwierigen Situationen das Richtige machen, das Positive aufnehmen und weiterentwickeln, vor allem: Nicht stehen bleiben! Mit diesem Auftrag haben wir 2009 die Nachwuchsakademie der SPÖ-Kärnten ins Leben gerufen - heute ist dieser Auftrag an die Politik und die, die politische Verantwortung tragen wollen dringlicher und aktueller denn je“, so SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser, gestern, Montag, anlässlich der Zertifikatsverleihung an die AbsolventInnen des 14. Jahrgangs der Kärntner Nachwuchsakademie.



Die Nachwuchsakademie (NAK) wurde 2009 als die Sozialdemokratie in Kärnten nicht gerade die besten Wahlergebnisse einfuhr, auf Initiative von Peter Kaiser ins Leben gerufen. Ziel der Akademie: Eine nachhaltige Verbesserung und Förderung des politischen Nachwuchses innerhalb der SPÖ Kärnten. Für die Umsetzung und Verwirklichung der Akademie war ursprünglich der damalige Leiter des Renner-Instituts und heutige Gf. Klubvorsitzender der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion Österreich, Philip Kucher, verantwortlich. Seit 2014 steht die Nachwuchsakademie unter der Agenda von Harry Koller.



„Das kontinuierliche Interesse an politsicher Bildung – mit den 17 neuen Absolvent:innen wurde die Marke von 400 durch die NAK ausgebildete Personen übersprungen - ist für mich ein absolut positives Zeichen. Ein Zeichen für den Wunsch aktiv und konstruktiv mitzugestalten, Politik in seiner Gesamtheit zu verstehen und lösungsorientiert für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu arbeiten.“, so Kaiser, der allen Absolvent: innen aufs Herzlichste gratulierte.



Gemeinsam mit LT-Präs. Reinhart Rohr und LAbg Ervin Hukarevic sowie dem Leiter des Renner-Institutes, Harry Koller, übergab LH Kaiser die die Abschlusszertifikate, nach Bezirken gelistet an:



Klagenfurt-Stadt: Paulina Herzog, Susanne Schützer, Denise Sommeregger, Robert Perkonigg

Villach: Julia Feinig-Freunschlag, Matthias Kopeinig, Lorenz Meschik, Mathis Pirker

Völkermarkt: Carmen Furian, Daniela Marktl, David Pototschnig, Dominik Stuck

Feldkirchen: Bettina Bodner, Gunter Bodner

Spittal: Lukas Hofer, Mario Penker,

St. Veit: Heinz Pöllinger



„In einem Punkt hebt sich die Kärntner Nachwuchsakademie gegenüber anderen SPÖ-Akademien merklich ab“, erläuterte der Leiter des Renner-Institutes und NAK-Verantwortlicher Harry Koller: „Nirgends ist die Quote jener, die in der SPÖ aktiv tätig bleiben so hoch wie in Kärnten. Über 80% der Absolventinnen und Absolventen sind bis heute aktiv in der SPÖ eingebunden, einige davon bekleiden hohe politische Ämter.“



So gehören die Landesräte Daniel Fellner und Sara Schaar zu den AbsolventInnen der ersten Jahrgänge. Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Christina Patterer und Luca Burgstaller zählen ebenso zu den Absolventinnen wie die Bürgermeisterinnen von St. Andrä im Lavanttal, Maria Knauder und Lendorf, Marika Lagger-Pöllinger, sowie der Bürgermeister von Wolfsberg, Hannes Primus und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.



Der nächste Jahrgang der NAK, die #NAK15, startet mit 32 Personen, am 23.09. Für das laufende Jahr können keine Anmeldungen mehr angenommen werden. Interessent:innen werden gerne für nächstes Jahr vorgemerkt.

https://ri-kaernten.at/seminare/karntner-nachwuchsakademie

